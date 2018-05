Citizens prekonali tri rekordy, Toure sa lúčil s Etihad Stadium

Po triumfe 3:1 nad Brightonom majú na konte 97 bodov, 105 gólov a 31 víťazných duelov.

Manchester 10. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa v záverečnom domácom zápase sezóny rozlúčili s fanúšikmi štýlovo - prekonali totiž až tri rekordy Premier League. Po triumfe 3:1 nad Brightonom majú na konte 97 bodov, 105 gólov a 31 víťazných duelov.



"Mám skvelý pocit, že sme dosiahli takéto významné míľniky. Je to dôkaz našej konštantnej výkonnosti. Získali sme 97 bodov, strelili veľa gólov a slávili množstvo triumfov. S jedlom však rastie chuť a s touto sezónou Premier League sa chceme rozlúčiť perfektným spôsobom - víťazstvom v Southamptone, ktorým by sme prekonali magickú stobodovú hranicu," zdôraznil pre oficiálnu klubovú stránku tréner "Citizens" Pep Guardiola.



Podľa slov španielskeho kouča jeho zverenci píšu históriu tak ako v minulosti FC Liverpool či Manchester United. "Nikdy nezabudnem na dominanciu Liverpoolu v 80-tych rokoch, keď v klube pôsobili také legendy ako Kenny Dalglish alebo Ian Rush. Výnimočná bola aj hegemónia Manchestru United v 90-tych rokoch pod vedením Sira Alexa Fergusona. Som veľmi rád, že už sa má lepšie a po operácii mozgu už opustil jednotku intenzívnej starostlivosti." dodal Guardiola.



Zápas s Brightonom mal špeciálny náboj pre dlhoročnú ikonu anglického majstra Yayu Toureho. Reprezentant Pobrežia Slonoviny odohral posledný domáci zápas za City a fanúšikovia na zaplnenom Etihad Stadium mu pri odchode z ihriska pripravili búrlivé ovácie. Toure, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou, neskrýval dojatie. "Bolo to veľmi emotívne. Spomenul som si na to, ako som v roku 2011 získal s klubom prvú cennú trofej a mne sa podarilo skórovať v semifinále i finále FA Cupu. Nezabudnuteľné sú aj spomienky na titul - prvý po 44-ročnej prestávke," uviedol Toure, ktorý od roku 2010 odohral za ManCity 230 zápasov, v ktorých strelil 62 gólov. Mnohé z nich boli kľúčové.