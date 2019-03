Člen Siene slávy NHL Harry Howell zomrel vo veku 86 rokov

Sedemnásobný účastník zápasu hviezd a držiteľ Norrisovej trofeje v sezóne 1966/67 sa do Siene slávy dostal v roku 1979.

New York 10. marca (TASR) - Člen hokejovej Siene slávy zámorskej NHL Harry Howell zomrel v sobotu v noci vo veku 86 rokov. Bývalý obranca odohral 1160 zápasov za New York Rangers, čo je najviac v klubovej histórii.



Sedemnásobný účastník zápasu hviezd a držiteľ Norrisovej trofeje v sezóne 1966/67 sa do Siene slávy dostal v roku 1979. Informovala o tom agentúra AP.