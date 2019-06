MS klubov 2019 a 2020 budú v Katare, rozhodla FIFA

Na MS klubov sa predstavia víťazi kontinentálnych klubových súťaží a hosť z domácej súťaže, najbližšie to bude Al-Sadd, ktorý trénuje Xavi Hernandez.

Paríž 3. júna (TASR) - Najbližšie dve edície futbalových majstrovstiev sveta klubov sa uskutočnia v Katare. Schválila to v pondelok Rada Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na kongrese v Paríži.



MS klubov sa uskutoční v decembri v novom formáte so siedmimi účastníkmi. Podujatia budú zároveň ostrým testom Kataru pred svetovým šampionátom v 2022. "Bude to skvelá príležitosť vyskúšať štadióny a infraštruktúru pred MS. Určite to využijeme na doladenie detailov," citovala predsedu organizačnej komisie MS v Katare Hassana Al-Thawadiho agentúra AP.



Na MS klubov sa predstavia víťazi kontinentálnych klubových súťaží a hosť z domácej súťaže, najbližšie to bude Al-Sadd, ktorý trénuje Xavi Hernandez. Okrem neho sú známi účastníci Esperance de Tunis z Afriky, FC Liverpool z Európy, Hienghene Sport z Novej Kaledónie v rámci oceánskej zóny a mexický Monterrey z CONCACAF. Juhoamerický a Ázijský zástupca vzíde až z novembrových finálových duelov.



Na kongrese v Paríži, na ktorom v stredu zvolia prezidenta Gianniho Infantina do ďalšieho funkčného obdobia, tiež schvália Čínu ako hostiteľskú krajinu Ázijského pohára v roku 2023.