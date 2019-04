Columbus aj Dallas vyrovnali série, dvojgóloví Panarin a Hint

2. kolo play off NHL



2. zápas semifinále Východnej konferencie



BOSTON BRUINS - COLUMBUS BLUE JACKETS 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 8. Grzelcyk (McAvoy, Krejčí), 23. Pastrňák (Coyle, Johansson) – 22. Panarin (Jones, Atkinson), 29. Panarin (Jones), 84. Duchene (Panarin). Brankári: Rask - Bobrovskij, strely na bránku: 31:41, 17.565 divákov.



/stav série: 1:1/



2. zápas semifinále Západnej konferencie



ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)



Góly: 15. Parayko (O'Reilly, Perron), 42. Schwartz (Parayko) – 8. Hintz (Zuccarello, Dickinson), 14. Heiskanen (Hintz, Zuccarello), 15. Janmark (Dickinson), 60. Hintz (Benn). Brankári: Binnington - Bishop, strely na bránku: 34:35, 18.285 divákov.



/stav série: 1:1/

Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 28:27 0 0 0 +1 1 2



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti Columbusu zvíťazili v noci na nedeľu v druhom zápase semifinále Východnej konferencie play off NHL v Bostone 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. V 84. minúte rozhodol o triumfe gólom v presilovke Matt Duchene. Hrdinom súboja bol ruský útočník hostí Artemij Panarin s bilanciou dva góly a jedna asistencia.V čase 83:42 si Duchene po strele Panarina počkal na dorážku, prikopol puk k sebe korčuľou a poslal ho presne medzi betóny Tuukku Raska.opísal víťazný zásah 28-ročný center, ktorý prišiel do Columbusu pred uzávierkou výmien z Ottawy. Pre Blue Jackets sa ukazuje byť fantastickou posilou, v piatich dueloch play off zaznamenal sedem bodov (3+4). Hostia síce v zápase dvakrát prehrávali, ale zakaždým dokázali vyrovnať zásluhou Panarina.tešil sa Duchene.Kapitán domácich Bruins Zdeno Chára strávil na ľade vyše 28 minút, pripísal si plusový bod, jeden strelecký pokus a predviedol šesť "hitov". V druhej tretine ho vylúčili za seknutie. Slovenský obranca upútal hneď pri prvom striedaní, keď "zbúral" bývalého spoluhráča Rileyho Nasha. Ten v závere predošlého zápasu bodyčekom vyradil z hry ofenzívnu oporu "medveďov" Davida Krejčího. Brankár Jaroslav Halák bol opäť na striedačke, šancu chytať za Boston dostal znovu Rask, ktorý predviedol 38 úspešných zákrokov.povedal fínsky brankár.Dallas dokázal zvíťaziť v druhom zápase semifinále Západnej konferencie na ľade St. Louis 4:2 a vyrovnal stav série 2. kola play off na 1:1. Dvoma gólmi sa o to postaral fínsky útočník Roope Hintz, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Stal sa iba tretím nováčikom v klubovej histórii, ktorý dokázal v dvoch zápasoch jednej vyraďovačky dvakrát skórovať. Napodobnil tak výkony Stevea Christoffa a Dina Ciccarelliho. Víťazný gól Stars strelil Švéd Mattias Janmark. "Hviezdy" výrazne podržal brankár Ben Bishop, ktorý zlikvidoval 32 súperových striel.hodnotil zápas pre zámorské médiá tréner hostí Jim Montgomery. Kouč "bluesmanov" Craig Berube bol s výkonom svojich zverencov menej spokojný: