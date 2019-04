Columbus podpísal zmluvu s obrancom Gavrikovom, nastúpi hneď

Blue Jackets si Gavrikova vybrali vo vstupnom drafte v roku 2015 v šiestom kole z celkového 159. miesta.

Columbus 14. apríla (TASR) - Klub NHL Columbus Blue Jackets podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s obrancom Vladislavom Gavrikovom, ktorý v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v poprednom tíme KHL SKA Petrohrad. Dvadsaťtriročný hokejista môže podľa zámorských médií naskočiť už do prebiehajúcej play off profiligy.



"Vladislav je skvelý obranca, ktorý vyniká na oboch stranách klziska. Je veľký, silný, pohyblivý a má za sebou úspešnú kariéru v KHL, aj na medzinárodnom fóre. Tešíme sa na jeho budúcnosť v Columbuse Blue Jackets," uviedol podľa nhl.com generálny manažér klubu Jarmo Kekäläinen.



Blue Jackets si Gavrikova vybrali vo vstupnom drafte v roku 2015 v šiestom kole z celkového 159. miesta. Stodeväťdesiat centimetrov vysoký obranca odohral v KHL v dresoch Lokomotivu Jarosľavl a Petrohradu šesť sezón, v 222 zápasoch dosiahol bilanciu 16+33. Rusko reprezentoval na ZOH 2018 v Pjongčangu, kde získal s OŠR zlato, štartoval aj na majstrovstvách sveta 2017 (bronz) a 2018. V roku 2015 vybojoval so zbornou na MS hráčov do 20 rokov striebro.



Columbus vstúpil do play off NHL veľmi dobre, keď nečakane vyhral oba zápasy na ľade víťaza základnej časti Tampy Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom.