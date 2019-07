COPA AMERICA: Brazília postúpila do finále po výhre nad Argentínou

Copa America - semifinále:



Brazília - Argentína 2:0 (1:0)

Góly: 19. Jesus, 71. Firmino, 55.947 divákov.

Belo Horizonte 3. júla (TASR) - Futbalisti Brazílie sa prvýkrát od roku 2007 prebojovali do finále Copa America. V noci na stredu zdolali v prvom semifinálovom dueli v Belo Horizonte rivala z Argentíny 2:0. V boji o titul sa usporiadateľská krajina stretne s víťazom zápasu Čile - Peru (vo štvrtok o 2.30 SELČ)."Kanárikov" poslal v prestížnom súboji v 19. minúte do vedenia Gabriel Jesus po prihrávke Firmina. V 71. minúte si obaja situáciu zopakovali, ale v obrátenom garde, Jesus dravo prenikol do šestnástky a pripravil gól ako na podnose Firminovi - 2:0. Argentínčania mali svoje šance, Sergio Agüero aj Lionel Messi však trafili iba brvno a "albicelestes" tak vyšli strelecky naprázdno.Messi tak opäť nedosiahne na trofej z významného medzinárodného podujatia a bude musieť na prenikavý úspech v národnom drese ďalej čakať.