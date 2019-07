COPA AMERICA: Brazília zdolala vo finále Peru a získala deviaty titul

Finále Copa America:



Brazília - Peru 3:1 (2:1)



Góly: 15. Everton, 45+3. Jesus, 90. Richardson - 44. Guerrero (11 m). Rozhodoval: Tobar (Čile), ČK: 70. Jesus po druhej ŽK, ŽK: Jesus, Richardson - Tapia, Zambrano, Advincula



zostavy:



Brazília: Alisson – Alves, Marquinhos, Silva, Sandro – Arthur, Casemiro – Jesus, Coutinho, Everton (0%+3. Allan)– Firmino (75. Richardson)



Peru: Gallese – Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco – Tapia (83. Gonzales), Yotún – Carrillo, Cueva, E. Flores – Guerrero.

Rio de Janeiro 8. júla (TASR) - Brazílski futbaloví reprezentanti sa stali deviatykrát v histórii víťazmi Copa America. Vo finále na Maracane zdolali Peru 3:1 vďaka gólom Evertona, Gabriela Jesusa a Richardsona. Pre päťnásobných majstrov sveta je to prvý titul na Cope od roku 2007, piaty na domácej pôde. Vždy keď organizovali toto podujatie, tešili sa zo zisku cennej trofeje.Kapitána brazílskeho tímu Daniho Alvesa vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Skúsený obranca sa stal prvým hráčom, ktorý počas kariéry získal na reprezentačnej či klubovej úrovni 40 trofejí. S Brazíliou vyhral dvakrát Copu i Pohár konfederácií, ďalšie tituly získal s Barcelonou, Sevillou, Juventusom Turín a Parížom St. Germain.Peruánci začali aktívne a po ruke Coutinha už v druhej minúte zahrávali priamy kop. Strela Cuevu z 25 metrov však skončila vedľa bránky. Brazílčania udreli po štvrťhodine hry z prvej vážnejšej akcie. Jesus na krídle vyzvŕtal dvoch obrancov, prihral na zadnú žrď Evertonovi, ktorý strelou z prvej nedal Galessemu šancu. V 24. minúte mohol po ďalšom rýchlom krídelnom prieniku zvýšiť Coutinho, no lopta putovala vedľa ľavej žrde. Neujala sa ani hlavička Firmina po centri Sandra. Brazílčania v tejto fáze zápasu dominovali v držaní lopty. V 41. minúte však Thiago Silva zrazil prihrávku pred brazílsku bránku rukou a čílsky rozhodca Tobar bez váhania ukázal na biely bod. Guerrero penaltu bezpečne premenil a vyrovnal na 1:1, Brazílčania tak inkasovali na turnaji prvý gól. V nastaveniom čase sa "kanárici" nadýchli k náporu a do kabín napokon išli s jednogólovým náskokom. Arthur našiel prihrávkou voľného Jesusa, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Galesseho.V úvode druhého polčasu to v hľadisku zašumelo po strele Coutinha, ktorá presvišťala tesne vedľa pravej žrde. Coutinho hýril aktivitou, ďalší jeho dravý prienik do šestnástky zastavil v poslednej chvíli dobrým obranným zákrokom Trauco. Peruánci sa nedokázali dlhšie usadiť pred súperovou šestnástkou, Brazílčania dobre vykrývali krídelné priestory. V 70. minúte však Jesus fauloval Advinculu, po prísnej druhej žltej karte videl červenú a domáci dohrávali s desiatimi. Peruánci zvýšili tlak. Z diaľky to skúšal Flores, no jeho bomba nemierila medzi tri žrde. brazílsky tréner Tite zareagoval na vylúčenie Jesusa, stiahol Firmina a na ihrisko poslal Richardsona. Striedajúci hráč v 90. minúte spečazil brazílsky triumf z penalty nariadenej za bodyček na Evertona.