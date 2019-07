COPA AMERICA: Tite žiadal po triumfe viac rešpektu pre Brazíliu

Záverečnú fázu šampionátu zatienili najmä slová argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý bojkotoval odovzdávanie bronzových medailí a skritizoval Juhoamerickú futbalovú konfederáciu (CONMEBOL).

Rio de Janeiro 8. júla (TASR) - Podľa trénera brazílskej futbalovej reprezentácie Titeho je víťazstvo jeho tímu na Copa America nedocenené pre výroky o korupcii na turnaji. Brazília na domácej pôde triumfovala vo finále nad Peru 3:1, no záverečnú fázu šampionátu zatienili najmä slová argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý bojkotoval odovzdávanie bronzových medailí a skritizoval Juhoamerickú futbalovú konfederáciu (CONMEBOL).



Velikán futbalovej éry sa obul do rozhodcov po semifinálovej prehre s Brazíliou 0:2 a svoje vylúčenie v súboji o bronz proti Čile (2:1) označil za odvetu zo strany kontinentálnej organizácie. "Musí prejaviť trocha rešpektu a prijať prehru. Rozhodnutia arbitrov nám nepomohli vo viacerých zápasoch vrátane majstrovstiev sveta, takže by sa mal vyjadrovať veľmi opatrne. Privolal veľký tlak, keďže ide o skvelého futbalistu. Každý však má vlastné problémy," zdôraznil Tite, podľa ktorého sa vo finále na Maracane nemala kopať jedenástka v prospech Peru, ktorou Paolo Guerrero vyrovnal na 1:1: "Nebola to jedenástka. Mali by nás rešpektovať rovnako ako my rešpektujeme ostatných."



Brazílsky stredopoliar Casemiro, ktorý sa aj na klubovej úrovni ako hráč Realu Madrid stretáva s Messim ako s najväčším rivalom z tímu FC Barcelona, sa odmietol zapojiť do názorovej výmeny: "Môžu si rozprávať, čo chcú, my hovoríme jedine o Brazílii." K Titemu sa však pridal kouč Peru a Messiho krajan Ricardo Gareca: "Messi je autorita, ale to neznamená, že súhlasím s tým, čo povedal."



Peruánska reprezentácia čaká na juhoamerický titul od roku 1975, no napriek neúspechu v záverečnom zápase je podľa Garecu na správnej ceste. Pre oboch finalistov bol kontinentálny šampionát zadosťučinením po vlaňajších MS v Rusku, kde Brazília ako tradičný spolufavorit vypadla vo štvrťfinále a Peru skončilo už v základnej skupine. "Aj cez bolesť z prehry sme v dobrom rozpoložení. Najdôležitejšie je, že sme sa zlepšovali počas turnaja, čo by nás malo posilniť. Brazília zvíťazila zaslúžene, ale predviedli sme lepší výkon než v prvom vzájomnom stretnutí," povedal pre agentúru AFP Gareca, ktorého zverenci podľahli usporiadateľskej krajine v skupinovej časti vysoko 0:5.



Šesťdesiatjedenročný Argentínčan si nemyslí, že Peru sa stalo prekvapením Copa America, hoci si môže vyberať z menšieho okruhu futbalistov: "Brazília má 1000 hráčov, Uruguaj 300, my len 50. Potrebujeme viac hráčov, v kvantite sa ukrýva aj kvalita. Neprešli sme však do finále zázrakom, chceli sme získať trofej a verili sme, že na to máme."



Útočníka Edisona Floresa stále hnevali reakcie v domovskej krajine po prehre v prvom dueli s Brazíliou: "Tento rok sa toho udialo veľa a v Peru sa našli ľudia, ktorí šírili zlú atmosféru okolo národného tímu. Toto mužstvo je však z ľudskej stránky na vysokej úrovni a patrí mu moja gratulácia. Zaslúžili by sme si trofej, ale odnesie si ju ten, kto premení šance."