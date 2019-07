COPA AMERICA: Messi bojkotoval ceremoniál

Kapitán Argentíny si po zápase nedával servítku pred ústa.

Sao Paulo 7. júla (TASR) - Argentínska futbalová reprezentácia získala na Copa America bronz, ale pre jej kapitána Lionela Messiho sa turnaj opäť skončil neslávne. Messi bojkotoval medailový ceremoniál po súboji o tretie miesto s Čile (2:1), v ktorom videl červenú kartu, po zápase obvinil Juhoamerickú futbalovú konfederáciu (CONMEBOL) z korupcie. Organizácia odmietla jeho obvinenia.



V sobotňajšej repríze predchádzajúcich dvoch finálových duelov kontinentálneho šampionátu viedli Argentínčania 2:0 vďaka gólom Sergia Agüera a Paula Dybalu, keď v 37. minúte do seba skočili Messi s Čiľanom Garym Medelom. Obaja dostali od hlavného arbitra Maria Diaza de Vivara z Paraguaja okamžite červenú kartu.



Kapitán Argentíny si po zápase nedával servítku pred ústa. Vylúčenie označil za odvetu zo strany CONMEBOL za kritiku na adresu rozhodcov po semifinálovej prehre s domácou Brazíliou 0:2. Ekvádorský hlavný arbiter Roddy Zambrano odoprel Argentínčanom dva pokutové kopy a neoveril si svoje verdikty prostredníctvom VAR. "Za normálnych okolností by sme obaja vyviazli len so žltou kartou. Na turnaji sme mohli uhrať lepší výsledok, no jednoducho nás nenechali prebojovať sa až do finále. Korupcia a rozhodcovia kazia fanúšikom pôžitok z futbalu," vyhlásil Messi, ktorý zažil sklamanie proti Čile aj v rokoch 2015, 2016, v oboch prípadoch neuspelo jeho mužstvo vo finále v jedenástkovom rozstrele, pričom pred troma rokmi sám nepremenil jeden pokus. Podľa slov hráča FC Barcelona je všetko pripravené, aby domáca Brazília v nedeľu v stretnutí o zlato (22.00 SELČ) zdolala Peru. Trestu za svoje výroky sa neobáva: "Niekto musel konečne povedať pravdu."



Odpoveď CONMEBOL na seba nenechala dlho čakať. "Je neakceptovateľné, aby niekto na základe situácií, ktoré sú bežná súčasť hry, vyrukoval s nepravdivými a ničím nepodloženými obvineniami, ktoré útočia na integritu turnaja. Považujeme to za prejav dešpektu smerom k turnaju, všetkým účastníkom a stovkám profesionálov, ktorí sú členovia konfederácie. Tá sa od roku 2016 snaží zlepšiť transparentnosť, profesionalitu a rozvoj juhoamerického futbalu. Základný pilier fair play je schopnosť akceptovať výsledok," uviedol CONMEBOL vo svojom vyhlásení, ktoré priniesla agentúra AFP.