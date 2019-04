Costa dostal 8-zápasový dištanc a pokutu, Atletico sa odvolá

Costa oslabil svoj tím v 28. minúte. Arbiter v zápise o stretnutí uviedol, že Costa vulgárnymi slovami urazil jeho matku. Hráč tieto obvinenia odmietol.

Madrid 11. apríla (TASR) - Diego Costa z Atletica Madrid má po sezóne. Za vylúčenie v sobotňajšom šlágri španielskej futbalovej La Ligy proti FC Barcelona (0:2) dostal osemzápasový dištanc a pokutu 6000 eur. Tridsaťročný útočník videl od hlavného rozhodcu Jesusa Gila Manzana z voleja červenú kartu za urážku jeho matky. Atletico sa chce proti verdiktu odvolať.



Costa oslabil svoj tím v 28. minúte. Arbiter v zápise o stretnutí uviedol, že Costa vulgárnymi slovami urazil jeho matku. Hráč tieto obvinenia odmietol.



Španielsky reprezentant dostal štyri zápasy za urážku a štyri za fyzický kontakt s arbitrom. Do konca La Ligy zostáva sedem kôl a brazílsky rodák nebude môcť hrať aj jeden duel v nasledujúcej sezóne. Atletico po prehre na Camp Nou zaostáva za vedúcou Barcelonou o jedenásť bodov.



"Sú to pre nás zlé správy. Je prirodzené, že sa odvoláme, požiadame o zhovievavosť a uvidíme, čo sa stane. Existujú hráči, ktorí sú veľmi temperamentní. K takýmto urážkam by na ihrisku nemalo nikdy prísť, ale občas sa to stane," povedal prezident Atletica Enrique Cerezo podľa agentúry AFP.