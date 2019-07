Csányi a Sklenár sa vrátili do Nitry, na skúšku príde Rus Vešutkin

Nitriansky odchovanec Juraj Sklenár skompletizuje brankárske trio, ktoré tvoria aj Juraj Šimboch a Miroslav Hanuljak.

Nitra 19. júla (TASR) - Do kádra tipsportligového klubu HK Nitra prišli traja noví hráči. Staronovou tvárou je útočník Karol Csányi, k tímu sa pripojil i brankár Juraj Sklenár a na skúšku príde ruský útočník Maxim Vešutkin. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 28-ročného maďarského reprezentanta Csányiho pôjde o druhé pôsobenie v HK Nitra. V ročníku 2017/2018 zaň odohral 46 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu sedem gólov a štyri asistencie. Sezónu 2018/2019 strávil v maďarskom UTE Budapešť.



Nitriansky odchovanec Juraj Sklenár skompletizuje brankárske trio, ktoré tvoria aj Juraj Šimboch a Miroslav Hanuljak. V sezóne 2018/2019 pôsobil v projekte HK Orange 20, predstavil sa na MS hráčov do 20 rokov a Leviciam významne pomohol k postupu do 1. ligy.



V druhej najvyššej slovenskej súťaži dohral sezónu 2018/2019 aj Maxim Vešutkin. Nitriansky klub dostal na 25-ročného útočníka pozitívne referencie a ponúkol mu možnosť presvedčiť o svojich kvalitách. V drese prvoligovej Dubnice odohral 19 zápasov, v ktorých mal bilanciu 10 gólov a 11 asistencií. Predtým pôsobil najmú v nižších ruských súťažiach, zahral si aj v Rumunsku.



Nitriansky klub sa k týmto zmenám rozhodol z viacerých dôvodov. Tréneri počítajú s absenciou troch útočníkov, ktorí vynechajú prípravné obdobie. K nim sa pridal aj Juraj Šiška, ktorý by sa mal po operácii vrátiť o dva mesiace. Avizovaná posila Jesse Gabrielle vynechá obdobie prípravných zápasov a k novým spoluhráčom sa pripojí až krátko pred prvým kolom Tipsport ligy. K dispozícii nebudú ani mladíci Jakub Minárik a Alexander Hvizdoš, ktorí si budú plniť reprezentačné povinnosti v "dvadsiatke."