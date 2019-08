Cyklista Bernal sa vrátil domov, spomínal na Lambrechta

Bernal sa stal prvým Juhoameričanom, ktorý triumfoval na trojtýždňových francúzskych pretekoch.

Zipaquirá 7. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal prvýkrát od triumfu na Tour de France zavítal do rodnej krajiny. V jeho rodnom meste Zipaquirá ho vítalo zaplnené námestie a viaceré osobnosti, vrátane Lucha Herreru, víťaza Vuelty z roku 1987. Bernal sa stal prvým Juhoameričanom, ktorý triumfoval na trojtýždňových francúzskych pretekoch.



Pri oslavách sa však nevyhol ani zmienke o čerstvej tragédii, ktorá postihla cyklistický svet, smrti mladého belgického cyklistu Bjorga Lambrechta. "Veľmi ma to zasiahlo. Absolvoval som s ním veľa pretekov. Pamätám si najmä, ako sme spolu súperili na Tour de l'Avenir," zaspomínal si Bernal na svojho rivala z najprestížnejších mládežníckych pretekov.



"Jazdil veľmi podobným spôsobom ako ja, to ma s ním ešte viac spája. Je to veľmi ťažké, je to veľmi smutné. Budeme teraz jazdiť aj za neho," povedal. Informovali portály marca.com a mundodeportivo.com