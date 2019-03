Cyklista Cort Nielsen vyhral 4. etapu Paríž - Nice

4. etapa (Vichy - Pelussin, 212 km): 1. Magnus Cort Nielsen (Dán./Astana) 5:03:49 h, 2. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) + 7 s, 3. Giulio Ciccone (Tal./Trek - Segafredo) + 13, 4. Alessandro De Marchi (Tal./CCC Team) + 18, 5. Lilian Calmejane (Fr./Direct Energie) + 48



Celkové poradie: 1. Michal Kwiatkowski (Poľ./Team Sky) 16:52:27 h, 2. Luis Leon Sanchez Gil (Šp./Astana) + 5 s, 3. Philippe Gilbert (Belg./Deceuninck-Quick-Step) + 10, 4. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Team Sky) + 11, 5. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott) + 14

Pelussin 13. marca (TASR) - Dán Magnus Cort Nielsen vyhral stredajšiu 4. etapu cyklistických pretekov Paríž – Nice, ktorá viedla z Vichy do Pelussinu a merala 212 km. Jazdec tímu Astana doviedol do úspešného konca únik, na ktorý nastúpil kilometer pred cieľom a súperom nedal šancu zabojovať o prvenstvo v etape. So sedemsekundovým mankom skončil na druhom mieste Belgičan Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), tretí finišoval Talian Giulio Ciccone (Trek - Segafredo, +13 s). Novým lídrom priebežného poradia je Poliak Michal Kwiatkowski z Team Sky.