Cyklista Ewan sa v 11. etape tešil z druhého triumfu na Gire 2019

11. etapa, Carpi – Novi Ligure (221 km):

1 Caleb Ewan (Austr./Lotto Soudal) 5:17:26 h, 2. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ), 3. Pascal Ackermann (Nem./BORA-hansgrohe), 4. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep), 5. Davide Cimolai (Tal./Israel Cycling Academy), 6. Simone Consonni (Tal./UAE Team Emirates), 7. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data), 8. Giacomo Nizzolo (Tal./Dimension Data), 9. Jakub Mareczko (Tal./CCC Team), 10. Sean Bennett (USA/EF Education First) všetci rovnaký čas ako víťaz



Priebežné poradie:

1. Valerio Conti (Tal./UAE Team Emirates) 45:02:05 h, 2. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo-Visma) +1:50 min, 3. Nans Peters (Fr./AG2R La Mondiale) +2:21, 4. José Rojas (Šp./Movistar Team) +2:33, 5. Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:36, 6. Andrey Amador (Kost./Movistar Team) +2:39, 7. Amaro Antunes (Port./CCC Team) +3:05, 8. Valentin Madouas (Fr./Groupama-FDJ) +3:27, 9. Giovanni Carboni (Tal./Bardiani CSF) +3:30, 10. Pello Bilbao (Šp./Astana Pro Team) +3:32



Novi Ligure 22. mája (TASR) – Víťazom 11. etapy 102. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Austrálčan Caleb Ewan. Za jazdcom tímu Lotto Soudal skončili po 221 kilometroch z Carpi do Novi Ligure Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a Nemec Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe).Ewan sa tešil z druhého triumfu na Gire 2019 po očakávanom záverečnom špurte. Ružový dres zostáva u domáceho jazdca Valeria Contiho (UAE Team Emirates), ktorý prišiel do cieľa bezpečne v pelotóne.povedal Ewan v cieli.