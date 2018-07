Cyklista Porte sa dohodol na dvojročnej zmluve s Trek-Segafredo

Tridsaťtriročný Porte pôsobí v BMC od roku 2016, predtým jazdil v dresoch Sky, Saxo Bank a kontinentálnom Praties.

Paríž 8. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Richie Porte po sezóne zmení tím a odíde z BMC do Trek-Segafredo, s ktorým sa dohodol na dvojročnej zmluve.



Ako pripomína portál cyclingnews.com, ktorý o dohode informoval, cyklisti môžu podpisovať nové kontrakty až po 1. auguste. Tridsaťtriročný Porte pôsobí v BMC od roku 2016, predtým jazdil v dresoch Sky, Saxo Bank a kontinentálnom Praties. Pre zmenu sa rozhodol aj preto, že BMC zatiaľ nemá sponzora na ďalšiu sezónu a jeho budúcnosť je neistá.



V Treku by mohol zaujať miesto lídra po tom, čo po vlaňajšej Tour oznámil koniec kariéry Španiel Alberto Contador. V tíme by mal zostať aj ďalší elitný vrchár Bauke Mollema z Holandska, ktorý momentálne rokuje o novom kontrakte.



Porte je momentálne na Tour de France, kde vlani obsadil 5. miesto v celkovom poradí. Medzi jeho najväčšie úspechy patria celkové prvenstvá na Paríž - Nice (2013, 2015), Okolo Romandie (2017), Okolo Katalánska (2015), Tour Down Under (2017) a v júni triumfoval aj na Okolo Švajčiarska.