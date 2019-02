Cyklista Valverde zvíťazil v tretej etape Okolo SAE, Baška zaostal

Výsledky:

1. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) 4:44:50 hod., 2. Primož Roglič (Slov./ Team Jumbo - Visma), 3. David Gaudu (Fr./Groupama - FDJ), obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Emanuel Buchmann (Nem./BORA - hansgrohe) +4 s, 5. Dan Martin (Ír./UAE Team Emirates) +12, 6. Davide Formolo (Tal./BORA - hansgrohe) +33, ... 136. Erik BAŠKA (SR/Bora-hansgrohe) +20:20



Priebežné poradie: 1. Roglič 9:38:05, 2. Valverde +14, 3. Gaudu +39, ... 138. BAŠKA +23:09

Abú Zabí 26. februára (TASR) - Španielsky cyklista Alejandro Valverde z tímu Movistar zvíťazil v utorňajšej tretej etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov. Na 179 km dlhej trati z Al Ain do Jebel Hafeet mal najviac síl v záverečnom stúpaní v špurte trojice a do cieľa prišiel v čase 4:44:50 hod. Získal tak prvý triumf v drese svetového šampióna.Druhé miesto obsadil Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), na tretej priečke sa umiestnil Francúz Davide Gaudu (Groupama- FDJ). Roglič si udržal post celkového lídra, pred Valverdem má náskok 14 sekúnd.Jediný Slovák v pelotóne Erik Baška (Bora-hansgrohe), ktorý v pondelok skončil piaty, za poprednými priečkami zaostal. Do cieľa prišiel s vyše 20 minútovou stratou na 136. priečke.