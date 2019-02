Cyklistika: Baška tretí v 7. etape, Sagan 5., celkovo vyhral Anacona

Výsledky 7. etapy (San Juan - San Juan, 141,3 km):

1. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe) 2:54:26 h, 2. Alvaro Jose Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep), 3. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Manuel Belletti (Tal./Androni Giacattoli-Sidermec), 5. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 6. Rudy Barbier (Fr./Israel Cycling Academy), ... 25. Matúš ŠTOČEK (SR/Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze) všetci rovnaký čas

San Juan 4. februára (TASR) - Slovenský cyklista Erik Baška obsadil vynikajúce tretie miesto v záverečnej 7. etape argentínskych pretekov Vuelta a San Juan. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe v hromadnom závere zdolal len oddielový kolega Sam Bennett z Írska a druhý Kolumbijčan Alvaro Hodeg z Quicks-Stepu. Ďalší slovenský reprezentant Peter Sagan obsadil 5. miesto po tom, čo práve on rozbiehal finiš pre Bennetta.Celkovým víťazom podujatia sa stal Kolumbijčan Winner Anacona z Movistaru s časom 22:09:21 h, druhý Francúz Julian Alaphilippe (Quick-Step) na neho stratil 35 sekúnd, tretí Španiel Oscar Sevilla (Medellin) stratil necelú minútu.Pre dvadsaťpäťročného Bašku je tretie miesto v etape jeden z najlepších výsledkov v posledných rokoch. Celkovo obsadil 109. miesto. Tretí zo Slovákov na štarte Matúš Štoček finišoval v 25. mieste v rovnakom čase ako víťaz. Devätnásťročný talent z talianskej stajne Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze zažil vydarenú premiéru na pretekoch, keď skončil 12. v poradí vrchárov a 17. medzi mladými jazdcami, celkovo bol 92.Peter Sagan si pripísali jedno druhé, tretie, piate, siedme a deviate miesto a celkovo ho klasifikovali na 50. pozícii. Najbližšie by sa mal predstaviť až na Tirreno - Adriatico od 13. do 19. marca.1. Winner Anacona (Kol./Movistar) 22:09:21 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +35 s, 3. Oscar Sevilla (Šp./Medellin) +57, 4. Valerio Conti (Tal./SAE Team Emirates) +1:03, 5. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:13, 6. Richard Carapaz (Ekv./Movistar) +1:20, ... 50. SAGAN +11:24, 92. ŠTOČEK 20:07, 109. BAŠKA 26:06