Časovku v 16. etape Gira vyhral Dennis, Yates zostal v ružovom

Výsledky 16. etapy, Trento – Rovereto (34,2 km) - časovka jednotlivcov: 1. Rohan Dennis (Aus./BMC Racing Team) 40:00 min., 2. Tony Martin (Nem./Katuša-Alpecin) +14 s, 3. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +22, 4. Jos Van Emden (Hol./Lotto NL-Jumbo) +27, 5. Christopher Froome (V.Brit./Team Sky) +35, 6. Fabio Aru (Tal./UAE Team Emirates) +37, 7. Alex Dowsett (V.Brit./Katuša-Alpecin) +40, 8. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 9. Chad Haga (USA/Team Sunweb) + 47, 10. David De la Cruz Melgarejo (Šp./Team Sky) +1:01 min.



Priebežné poradie: 1. Yates 66:39:14 h, 2. Dumoulin +56 s, 3. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +3:11 min., 4. Froome +3:50, 5. Thibaut Pinot (Fr./FDJ Cycling Team) +4:19, 6. Dennis +5:04, 7. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +5:37, 8. Pello Bilbao (Šp./Astana) +6:02, 9. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) +6:07, 10. George Bennett (N.Zél./Lotto NL-Jumbo) +7:01

Rovereto 22. mája (TASR) - Víťazom utorňajšej 16. etapy 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Austrálčan Rohan Dennis z tímu BMC Racing časom 40:00 min. V časovke jednotlivcov prišiel do cieľa s náskokom 14 sekúnd na druhého Nemca Tonyho Martina (Kaťuša-Alpecin), tretie miesto obsadil Holanďan Tom Dumoulin (Team Sunweb) so stratou dvadsaťdva sekúnd. Brit Simon Yates skončil na 22. mieste a udržal si ružové tričko lídra celkového poradia o 56 sekúnd pred obhajcom Dumoulinom.Rovinatá 34,2 km dlhá trať priniesla súboj o vedúceho muža pretekov, keď Dumoulin strácal pred časovkou na priebežne prvého Yatesa 2 minúty a 11 sekúnd. Holanďan je majstrom sveta v jazde proti chronometru z minulého roku. V cieli však dokázal na Yatesa stiahnuť iba niečo viac ako minútu a zostal tak priebežne na druhom mieste celkového poradia za vedúcim britským jazdcom.citoval víťaza portál idnes.cz.Stredajšia sedemnásta etapa z Riva del Garda do Iseo s dĺžkou 155 km bude prevažne kopcovitá, no posledných 60 km sa pôjde prakticky po rovine.