Cavendish predĺžil spoluprácu s tímom Dimension Data

Londýn 25. októbra (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish predĺžil spoluprácu so svojím súčasným tímom Dimension Data. Dĺžku nového kontraktu nezverejnili.



Jeho hlavným cieľom je prekonanie Eddyho Merckxa v počte víťazných etáp na Tour de France. Legendárny Belgičan ich má na konte 34, Cavendish o štyri menej. "Po troch rokoch v tíme som rád, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce. Som presvedčený, že s týmito ľuďmi v tíme mám šancu métu prekonať," uviedol 33-ročný Cavendish podľa portálu bbc.com.



Cavendish jazdí za Dimension Data od roku 2016.



Quick-Step Floors potvrdil odchod Gaviriu do SAE Team Emirates

Riaditeľ cyklistického tímu Quick-Step Floors Patrick Lefevere potvrdil odchod Fernanda Gaviriu na konci roka 2018. Kolumbijčan sa stane členom SAE Team Emirates.



"Nechcem v tíme nikoho držať proti jeho vôli. Nemôžem však povedať, že by Fernando nechcel u nás zostať. Premýšľame však aj o najhoršom možnom scenári, niektorí jazdci rokujú aj s inými tímami," citoval portál cyclingnews.com Lefeverea, ktorý stále hľadá sponzora pre Quick-Step na nasledujúcu sezónu.



Na odchode z tímu sú okrem Gaviriu aj Niki Terpstra, Laurens De Plus, Max Schachmann a Jhonatan Narvaez.



Dvadsaťštyriročný Gaviria má za sebou vydarenú sezónu, počas ktorej nazbieral deväť víťazstiev. Najcennejšie dosiahol v 1. a 4. etape Tour de France, v oboch prípadoch odsunul na druhé miesto Slováka Petra Sagana.