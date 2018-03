Juraj Sagan skončil na 25. mieste v piatej etape Paríž - Nice

Výsledky 5. etapy (Salon de Provence - Sisteron, 165 km):



1. Jerome Cousin (Fr./Direct Energie) 3:57:25 h

2. Nils Politt (Nem./Kaťuša - Alpecin) +2 s

3. Andre Greipel (Nem./Lotto Soudal)

4. Magnus Cort Nielsen (Dán./Astana)

5. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates)

6. Christophe Laporte (Fr./Cofidis)

7. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton - Scott)

8. Mike Teunissen (Hol./Sunweb)

9. Matti Breschel (Dán./EF Education First - Drapac)

10. Koen De Kort (Hol./Trek - Segafredo)

…

25. Juraj SAGAN (SR/BORA-hansgrohe) všetci +4

101.Erik BAŠKA (SR/BORA-hansgrohe) +5:11 min



Priebežné poradie:



1. Luis León Sanchez (Šp./Astana) 17:45:26 h

2. Wout Poels (Hol./Sky) +15 s

3. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) +26

4. Marc Soler (Šp./Movistar) +26

5. Gorka Izagirre (Šp./Bahrain-Merida) +34

6. Felix Grosschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +35

7. Ion Izagirre (Šp./Bahrain-Merida) +42

8. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal) +42

9. Sergio Henao (Kol./Sky) +48

10. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton - Scott)

…

97. J. SAGAN +16:25

133. BAŠKA +27:05

Sisteron 8. marca (TASR) - Francúz Jerome Cousin vyhral 5. etapu cyklistických pretekov Paríž – Nice, ktorá viedla zo Salon de Provence do Sisteronu a merala 165 km. Do cieľa prišiel jazdec tímu Direct Energie s dvojsekundovým náskokom pred Nemcom Nilsom Polittom (Kaťuša - Alpecin), tretí bol ďalší nemecký cyklista Andre Greipel (Lotto Soudal) so štvorsekundovým mankom na víťaza.V pozícii lídra priebežného poradia pokračuje Španiel Luis León Sanchez (Astana). Vo štvrtkovej kopcovitej etape dosiahol solídny výsledok slovenský jazdec Juraj Sagan (BORA-hansgrohe), ktorý prišiel do cieľa na 25. mieste. Jeho krajan a tímový kolega skončil 101." povedal Cousin.