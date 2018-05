Dumoulin je víťazom 1. etapy Gira, ktorou bola časovka jednotlivcov

Výsledky 1. etapy Giro d'Italia:

1. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) 12:02 min,

2. Rohan Dennis (Aus./BMC) +2 s,

3. Victor Campenaerts (Belg./Lotto-Soudal),

4. Jose Goncalves (Portug./Kaťuša-Alpecin) obaja +12,

5. Alex Dowsett (V. Brit./Kaťuša-Alpecin) +16,

6. Pello Bilbao (Šp./Astana) +18,

7. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +20,

8. Maximilian Schachmann (Nem./Quick-Step) + 21,

9. Tony Martin (Nem./Kaťuša-Alpecin),

10. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) obaja +27

Jeruzalem 4. mája (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin sa stal víťazom piatkovej 1. etapy 101. ročníka pretekov Giro d' Italia.Najväčší favorit Chris Froome z Veľkej Británie, ktorý počas prehliadky trate spadol, skončil až 21. s 37-sekundovou stratou na víťaza. Jazdec tímu Sky utrpel po páde niekoľko odrenín, ale jeho štart na podujatí to nehrozilo, ošetrili ho tímoví lekári. Okrem krvavých šrámov na kolene, odreného boku a potrhaného dresu nezistili vážnejšie poranenia, ktoré by mu zabránili v štarte v úvodnej etape.Giro odštartovalo po prvý raz mimo Európy. Dumoulin v Jeruzaleme potvrdil časovkárske kvality a v sobotu sa oblečie do ružového trička.citovala Dumoulina stránka cyclingnews.com.