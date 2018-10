Floyd Landis oznámil vznik nového tímu

Dopingový hriešnik, ktorý prišiel o triumf z Tour de France 2006, chce na financovanie tímu použiť aj peniaze zo súdneho sporu s bývalým kolegom Lanceom Armstrongom.

New York 4. októbra (TASR) - Bývalý americký cyklista Floyd Landis oznámil vznik nového kontinentálneho tímu podporovaného jeho spoločnosťou.



"Nový tím sa bude volať podľa Landisovej spoločnosti Floyd’s Of Leadville (FOLPCT), bude sídliť v Kanade a zmluvy podpíše s jazdcami stajní Jelly Belly-Maxxis a UnitedHealthcare, ktoré prišli o sponzorov," informuje internetový portál sportspromedia.com.



Landisova spoločnosť sa zaoberá predajom výrobkov z konope na potlačenie bolesti u športovcov. Chronické zdravotné problémy súvisiace s jazdou na bicykli trápili aj samotného Landisa.



Dopingový hriešnik, ktorý prišiel o triumf z Tour de France 2006, chce na financovanie tímu použiť aj peniaze zo súdneho sporu s bývalým kolegom Lanceom Armstrongom. "Chápem, že som poškodil cyklistiku. Teraz by som rád vrátil získané financie tam, kam patria, do rozvoja ctižiadostivých jazdcov," povedal Landis.