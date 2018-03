Froome bude štartovať na Giro, tvrdí prezident UCI

Francúzsky funkcionár podľa theguardian.com uviedol, že chce, aby sa prípad čo najskôr vyriešil, ale uznal, že z procedurálnych dôvodov sa to môže naťahovať.

Ženeva 20. marca (TASR) - Britský cyklista Chris Froome bude s najväčšou pravdepodobnosťou štartovať na prestížnych pretekoch Giro d’Italia, pretože jeho komplikovaný dopingový prípad sa do mája asi nevyrieši. Uviedol to prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient.



Francúzsky funkcionár podľa theguardian.com uviedol, že chce, aby sa prípad čo najskôr vyriešil, ale uznal, že z procedurálnych dôvodov sa to môže naťahovať.



"Kedy to bude vyriešené? Aby som bol úprimný, neviem. Verím, že čím skôr a dúfal som, že verdikt padne ešte pred začiatkom Gira, ale osobne si myslím, že technicky to nie je možné dovtedy vyriešiť," povedal Lappartient pre taliansky denník Gazzetta dello Sport. "Tlačíme na to, aby sa prípad riešil, ale sú určité procedúry, ktoré trvajú a nedajú sa urýchliť. Nie je to jednoduché. Chápem verejnosť, že chce výsledok, ale musíme to vyriešiť veľmi precízne," dodal.



Štvornásobného šampióna Tour de France napriek pozitívnej dopingovej vzorke, ktorú odobrali 7. septembra 2017 počas Vuelty, nesuspendovali a môže naďalej súťažiť. V moči rodáka z Kene objavili 2000 nanogramov salbutamolu, látky na liečbu astmy. Maximálna povolená hranica je 1000 nanogramov. Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo salbutamolu.



Froome štartoval na pretekoch Ruta del Sol, kde obsadil 10. miesto, aj na Tirreno-Adriatico, kde skončil 34.