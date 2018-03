Froomeov prípad sa musí čoskoro vyriešiť, tvrdia organizátori TdF

Tridsaťdvaročný Froome mal počas minuloročnej Vuelty zvýšené hodnoty salbutamolu, ktorý sa používa na liečbu astmy.

Paríž 22. marca (TASR) - Organizátori najslávnejších cyklistických etapových pretekov sveta Tour de France zvažujú možnosť, že neumožnia Britovi Chrisovi Froomeovi účasť na 105. ročníku podujatia. Dôvodom je nedoriešená dopingová aféra štvornásobného víťaza pretekov.



"Froomeova suspendácia zo strany UCI je jednou z možností, ale pre salbutamol sme ešte nikdy nikomu nezakázali štartovať. Myslím si, že by to mala riešiť UCI a nie organizátori pretekov. Verím, že to čoskoro uzatvoríme," povedal podľa portálu theguardian.com šéf Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient.



