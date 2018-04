VIDEO: Goolaerts zomrel po zástave srdca na Paríž - Roubaix

Ako uvádza jeho tím Veranda's Willems-Crelan, dvadsaťtriročný cyklista zomrel v nemocnici v Lille.

Roubaix 9. apríla (TASR) - Belgický cyklista Michael Goolaerts zomrel po tom, čo počas nedeľňajších pretekov Paríž - Roubaix utrpel po páde zástavu srdca.



Ako uvádza jeho tím Veranda's Willems-Crelan, dvadsaťtriročný cyklista zomrel v nemocnici v Lille. "S veľkým zármutkom musíme oznámiť smrť nášho pretekára a priateľa Michaela Goolaertsa. Zomrel na zástavu srdca," píše sa v stanovisku tímu. Goolaerts podľa vyjadrenia zomrel obklopený svojimi najbližšími.







Goolaerts spadol asi 150 km pred cieľom a na trati ho museli oživovať záchranári. Následne ho previezli vrtuľníkom do nemocnice. Presné detaily nehody nie sú známe, keďže pád kamery nezachytili.



Goolaerts jazdil na Paríž - Roubaix ako podpora pre cyklokrosového majstra sveta a tímového kapitána Wouta Van Aerta, ktorý nakoniec obsadil 13. miesto. Najlepšie výsledky v prebiehajúcej sezóne zaznamenal na klasikách Kuurne-Brussels-Kuurne a Tri dni De Panne, na ktorých skončil na 20. priečke, na Dwars door West-Vlaanderen finišoval deviaty.



Dvadsaťtriročný pretekár je druhý Belgičan, ktorý zomrel po problémoch so srdcom na pretekoch za posledné obdobie, pred dvomi rokmi skonal po infarkte Daan Myngheer na Criterium International na Korzike. Ďalší belgický cyklista Antoine Demoitie zomrel v rovnakom roku, po páde na Gent-Wevelgem do neho vrazila jedna zo sprievodných motoriek. Informovala agentúra AP.



Nedeľňajšie preteky vyhral slovenský reprezentant Peter Sagan.