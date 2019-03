Klasiku Kuurne-Brusel-Kuurne J. Sagan nedokončil

Kuurne-Brusel-Kuurne (200,7 km):



1. Bob Jungels (Lux./Deceuninck-QuickStep) 4:42:54, 2. Owain Doull (V.Brit./Sky) +12 s, 3. Niki Terpstra (Hol./Direct Energie) 4. Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo-Visma), 5. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-QuickStep), 6. Florian Senechal (Fr./Deceuninck-QuickStep) všetci rovnaký čas ako Doull, ... Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) nedokončil



Brusel 3. marca (TASR) - Luxemburský cyklista Bob Jungels zvíťazil na nedeľňajšom 71. ročníku klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne. Dvadsaťšesťročný Jungels sa asi 16 km pred cieľom odtrhol od pelotónu a sľubný náskok mu vydržal až do konca." uviedol jazdec z tímu Deceuninck–Quick Step, ktorý do cieľa prišiel v čase 4:42:54 h. Druhý skončil waleský rodák Owain Doull (Sky) so stratou 12 sekúnd. Na tretej priečke sa umiestnil Holanďan Niki Terpstra s rovnakou stratou. Na štarte figuroval aj slovenský pretekár Juraj Sagan, jazdec stajne Bora-Hansgrohe však preteky nedokončil.