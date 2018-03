Lampaert obhájil titul na klasike Dwars door Vlaanderen

Výsledky Dwars door Vlaanderen (180 km):



1. Yves Lampaert (Belg./Quick-Step) 4:09:47 h,

2. Mike Teunissen (Hol./Team Sunweb),

3. Sep Vanmarcke (Belg./Cannondale-Drapac),

4. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data),

5. Mads Pedersen (Dám./Trek - Segafredo) všetci +2 s,

6. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step) +28,

7. Tiesj Benoot (Belg./Lotto-Soudal),

8. Greg Van Avermaet (Belg./BMC),

9. Niki Terpstra (Hol./Quick-Step),

10. Jasper Stuyven (Belg./Trek - Segafredo) všetci +29,...

Michael KOLÁŘ, Juraj SAGAN (obaja SR/Bora-hansgrohe) nedokončili

Waregem 28. marca (TASR) - Belgický cyklista Yves Lampaert triumfoval v stredajšej belgickej klasike Dwars door Vlaanderen a obhájil titul z vlaňajška. Na 180 kilometrov dlhej trati z Roeselare do Waregemu sa jazdec tímu Quick-Step Floors presadil vďaka úniku z vedúcej päťčlennej skupiny na záverečnom kilometri. Druhý skončil Holanďan Mike Teunissen (Team Sunweb) a tretí ďalší Belgičan Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac p/b Cannondale).V chladnom počasí a daždi sa na štart postavili aj dvaja slovenskí reprezentanti Michael Kolář a Juraj Sagan (obaja Bora-hansgrohe), no nedokončili preteky. Jazdci sa na flámskych cestách často pokúšali o úniky, no vyšiel až ten záverečný, keď sa vpredu sformovala päťčlenná skupina. V nej sa v závere až príliš taktizovalo, čo asi 800 metrov pred cieľom využil Lampaert. Na jeho pokus o únik nikto včas nezareagoval a nezabránil mu v obhajobe prvenstva.