Majstrom Európy v cyklistike do 23 rokov Švajčiar Hirschi

Zlín 15. júla (TASR) - Švajčiar Marc Hirschi triumfoval v pretekoch mužov do 23 rokov na ME v Zlíne, keď v špurte vedúcej trojice zdolal Francúza Victora Lafayeho a Španiela Fernanda Barcela Aragona. Slovenský pretekár Juraj Bellan obsadil 45. miesto.



Medzi juniormi bol najrýchlejší Belgičan Remco Evenepoel, ktorý cieľom prešiel s náskokom až 9:44 min pred Švajčiarom Alexandre Balmerom. Zo slovenských juniorov preteky dokončili iba Marek Gajdula na 20. a Adam Foltán na 23. mieste.







Výsledky:



muži do 23 rokov: 1. Marc Hirschi (Švajč.) 3:58:14, 2. Victor Lafay (Fr.), 3. Fernando Barcelo Aragon (Šp.) - obaja čas ako víťaz, 4. Cristian Scaroni (Tal.) 3:58:22, 5. Lucas Eriksson (Šv.) 3:58:22, ...45. Juraj Bellan (SR) 4:13:51



juniori: 1. Remco Evenepoel (Bel.) 3:15:19, 2. Alexandre Balmer (Švajč.) 3:25:03, 3. Carlos Rodriguez Cano (Šp.) 3:25:05, ...20. Marek Gajdula (SR) 3:30:19, 23. Adam Foltán 3:30:50