Mohorič vyhral 10. etapu Gira, Yates zvýšil náskok na čele

Výsledky 10. etapy (Penne - Gualdo Tadino, 239 km): 1. Matej Mohorič (Slov./Bahrain-Merida) 6:04:52 h, 2. Nico Denz (Nem./AG2R La Mondiale) rovnaký čas, 3. Sam Bennett (Ír./BORA-hansgrohe), 4. Enrico Battaglin (Tal./LottoNL-Jumbo), 5. Davide Ballerini (Tal./Androni Giocattoli-Sidermec), 6. Mads Würtz Schmidt (Dán./Kaťuša-Alpecin), 7. Francesco Gavazzi (Tal./Androni Giocattoli-Sidermec), 8. Jarlinson Pantano (Kol./Trek-Segafredo), 9. Gianluca Brambilla (Tal./Trek-Segafredo), 10. Jose Goncalves (Port./Kaťuša-Alpecin) všetci +34 s



Priebežné poradie po 10. etape: 1. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 43:42:38 h, 2. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +41 s, 3. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +46, 4. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +1:00 min, 5. Richard Carapaz (Ekv./Movistar Team) +1:23, 6. George Bennett (N. Zél./LottoNL-Jumbo) +1:36, 7. Rohan Dennis (Austr./BMC Racing Team), 8. Pello Bilbao (Šp./Astana Pro Team) obaja +2:08, 9. Michael Woods (Kan./EF Education First-Drapac) +2:28, 10. Chris Froome (V. Brit./Team Sky) +2:30

Gualdo Tadino 15. mája (TASR) - Slovinský cyklista Matej Mohorič zo stajne Bahrain-Merida triumfoval v utorkovej 10. etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia, po ktorej Brit Simon Yates zvýšil svoj náskok na čele celkovej klasifikácie.V kopcovitej etape na 239 kilometrov z Penne do Gualdo Tadino sa Mohorič presadil v záverečnom špurte pred Nemcom Nicom Denzom (AG2R La Mondiale). Tretí prišiel do cieľa s 34-sekundovou stratou Ír Sam Bennett (BORA-hansgrohe), ktorý vyhral špurt hlavného balíka.Po voľnom dni hýrili aktivitou najmä talianske tímy, to sa však nedalo povedať o Kolumbijčanovi Estebanovi Chavesovi (Mitchelton). Druhý muž priebežného poradia sa viditeľne trápil, na pelotón stratil už na prvom kopci Fonte della Creta, po druhom stúpaní sa jeho strata prehĺbila cez tri minúty. Do cieľa napokon prišiel s priepastným mankom, ktoré ho vyradilo z boja o celkový triumf.Ďalší priebeh etapy bol pokojný, s únikom Marca Frapportiho, hlavný balík si ho však strážil. Zhruba 35 km pred cieľom vyrazili dopredu Mohorič s Davidem Villellom. Neskôr Villella odpadol a k Mohoričovi sa pridal Denz. V záverečných kilometroch sa nevyhol pádu Holanďan Tom Dumoulin, ktorý nedobrzdil zákrutu, no napokon stratu dohnal. V záverečnom špurte mal Mohorič silnejšie nohy ako Denz a tešil sa z prvého etapového triumfu na Gire a piateho v profesionálnej kariére.povedal 23-ročný Mohorič.Simon Yates má po 10. etape 41-sekundový náskok pred Dumoulinom, tretí je Francúz Thibaut Pinot (+46 s).