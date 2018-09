MS v cyklistike: Slovenkám sa v časovke junioriek nedarilo

Časovka junioriek (Wattens - Innsbruck, 19,8 km):



1. Rozemarijn Ammerlaanová (Hol.) 27:02,95 min, 2. Camilla Alessiová (Tal.) +6,80 s, 3. Elynor Backstedtová (V.Brit.) +17,94, 4. Pfeiffer Georgiová (V.Brit.) +21,89, 5. Simone Boilardová (Kan.) +24,11, 6. Vittoria Guazziniová (Tal.) +24,64, 7. Aigul Garejevová (Rus.) +24,66, 8. Marie le Netová (Fr.) +25,69, 9. Marta Jaskulská (Poľ.) +28,24, 10. Hannah Ludwigová (Nem.) +28,93, ... 42. Petra MACHÁLKOVÁ +2:51,57, 44. Radka PAULECHOVÁ (obe SR/CyS - Akadémia Petra Sagana) +3:04,54

Innsbruck 24. septembra (TASR) – Časovku junioriek na 91. svetovom šampionáte v cestnej cyklistike vyhrala holandská reprezentantka Rozemarijn Ammerlaanová. Osemnásťročná pretekárka zvládla 19,8 km dlhú kopcovitú trať z Wattensu do Innsbrucku za 27:02,95 minút a dosiahla najväčší úspech v kariére.Na druhom mieste finišovala Talianka Camilla Alessiová s mankom 6,8 sekúnd, bronzovú medailu si vybojovala britská cyklistika Elynor Backstedtová, ktorá stratila na víťazku 17,94 s.Slovenské farby hájili dve sedemnásťročné pretekárky CyS - Akadémie Petra Sagana, no príliš sa im nedarilo. Petra Machálková obsadila 42. miesto so stratou 2:51:57 min, Radka Paulechová finišovala o dve priečky nižšie.