Hirschi má po európskom titule aj svetový: Skvelá práca tímu

MS - muži do 23 rokov (181 km):



1. Marc Hirschi (Švaj.) 4:24:05 h,

2. Bjorg Lambrecht (Belg.),

3. Jaakko Hanninen (Fín.) obaja +15 s,

4. Gino Mader (Švaj.) +35,

5. Mark Padun (Ukr.) +37,

6. Jaime Castrillo Zapater (Šp.) +45, ...,

Matúš ŠTOČEK (SR) nedokončil

Innsbruck 28. septembra (TASR) - Švajčiarsky cyklista Marc Hirschi získal v piatok na MS v Innsbrucku zlato v pretekoch mužov do 23 rokov s hromadným štartom. V cieli 181 km dlhej trate z Kufsteinu do Innsbrucku finišoval s náskokom 15 sekúnd pred druhým Bjorgom Lambrechtom, Belgičan vyhral záverečný špurt o striebro tesne pred Fínom Jaakkom Hanninenom. Slovenský reprezentant Matúš Štoček nedokončil preteky.Hirschi k tohtoročnému zisku titulu európskeho šampióna pridal aj titul svetový.povedal v prvej reakcii pre Eurosport nádejný pretekár stajne Sunweb. Švajčiarsky tím bol odmenený za agresívnu stratégiu, ktorú jeho jazdci predvádzali v druhej polovici pretekov.dodal Hirschi.Hneď po odmávaní sa na čelo dostal Poliak Szymon Tracz, ku ktorému sa pridali ešte Kanaďan Nickolas Zukowsky a Izidor Penko zo Slovinska. Trojica si pred hlavným balíkom postupne dokázala utvoriť trojminútový náskok. Na kopci Gnadenwald však tempo nevydržala a pri nájazde do prvého zo štyroch kôl v Innsbrucku zostal na čele už iba Zukowsky. Toho pohltil pelotón v prvom stúpaní na Igls. Ďalšie minúty priniesli viacero pokusov o únik, ale silné tímy neboli ochotné pustiť dopredu väčšiu skupinu. Až v jednom zo zjazdov sa podarilo ujsť sedemčlennej grupe, v ktorej hrali prím štyria švajčiarski reprezentanti. Z nej sa vyformovalo vedúce duo s Ukrajincom Markom Padunom a Švajčiarom Patrickom Müllerom, ktorí príkladne spolupracovali. Pred záverečným kolom mali 30 sekúnd k dobru pred najväčšími favoritmi. Ich atak zlomili prenasledovatelia 4 km pred vrcholom posledného kopca. Líderskej pozície sa zhostili Hirschi, Lambrecht a Hanninen. Najviac síl z tejto trojice zostalo Hirschimu, ktorý 10 km pred cieľom ušiel konkurentom a v časovkárskom tempe si prišiel po zlato.Jediný slovenský zástupca Štoček sa od úvodu držal v hlavnom balíku a v pohode zvládol prvé ťažšie stúpanie. Problémy prišli pri stúpaní na Igls, tesne pred vrcholom kopca stratil kontakt s favoritmi a už sa nedokázal vrátiť do hlavného pelotónu. Pri nájazde do tretieho kola strácal na čelo viac ako osem minút, nakoniec z pretekov vyčerpaný a v slzách odstúpil.