Slováci chcú pomôcť k titulu Saganovi, ten favorizuje vrchárov

Niederndorf 28. septembra (TASR) - Slovenskí cyklisti sú napriek ťažkému profilu trate, ktorá ich čaká v nedeľu na MS v Innsbrucku, odhodlaní obstáť čo najlepšie. Všetci sa budú snažiť pomôcť Petrovi Saganovi k zisku štvrtého titulu v sérii, ten však vidí favoritov medzi vrchármi.



Slováci sa v pretekoch ukážu v nových dresoch, ktoré v piatok na tlačovej konferencii v Niederndorfe predstavil prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.



"Niekomu sa možno páči, niekomu nie, ale veríme, že bude úspešný," uviedol Privara. Ako prvý sa naň podpísal Peter Sagan, ktorý bude v Innsbrucku bojovať o štvrtý titul za sebou. "Uvidíme. Tento rok to bude o niečo komplikovanejšie. Profil trate je náročný, takže uvidíme, čo to prinesie v nedeľu. Šancu majú, samozrejme, najmä vrchári," povedal Sagan.



Trať je veľmi náročná, aká na takomto fóre už dlho nebola. Skladá sa z troch častí. Štart je v meste Kufstein, úvodných tridsať kilometrov obsahuje zvlnený terén s tromi menšími stúpaniami a mierny výstup bude čakať na jazdcov aj hneď po spustení pretekov.



Pelotón sa vydá priamo do Innsbrucku a prvýkrát pretne cieľovú pásku po 85 kilometroch. Hlavnou témou otváracej časti bude stúpanie Gnadenwald (2,6 km; 10,5 %), kde sa objavia pomerne dlhé úseky okolo trinásť až štrnásť percent. Súťažiť potom bude na okruhu s dĺžkou 24 kilometrov, cez ktorý sa pôjde šesťkrát.



Cyklistov čaká kopec Igls (7,9 km; 5,7 %). Toto stúpanie je najťažšie medzi štvrtým a šiestym kilometrom, kde priemerný sklon prekoná sedem percent a budú tu aj 10-percentné úseky. Sagan si pred pretekmi pôjde pozrieť kopec Gramartboden (2,8 km; 11,5 %), ktorý čaká jazdcov v závere: "Tento kratší a prudší kopec si pôjdem pozrieť. To bude dôležité."



Šesťnásobný držiteľ zeleného dresu na Tour de France si pred MS dostatočne oddýchol, doliečil si úplne aj zranenie, ktoré utrpel vo Francúzsku po páde v 17. etape: "Celkom dobre som to predýchal. Bol som si po Vuelte oddýchnuť v Monaku, ale aj som trénoval."



Okrem P. Sagana vyrazia v nedeľu predpoludním na trať ďalší šiesti Slováci Martin Haring, Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Mahďar (všetci Dukla Banská Bystrica), Juraj Sagan, a Erik Baška (obaja Bora-Hansgrohe).



"Som rád, že každým rokom môžeme mať viac a viac jazdcov na MS. Nemáme tím na to, aby sme kontrolovali preteky a už vôbec nie na takom profile, aký je tu v Innsbrucku," poznamenal P. Sagan.



Jeho tímový kolega Haring dodal: "Peťo má najväčšie šance. Tieto preteky sa idú bez vysielačiek, takže musíme v balíku komunikovať aktívnejšie. Bude to preto živelnejšie pretekanie, budeme sa na to snažiť reagovať. Všetko sa uvidí podľa vývoja pretekov."



Vďaka dostupnosti dejiska sa na šampionát chystá aj veľa fanúšikov zo Slovenska. "Ďakujeme im za podporu. Dúfajme, že sa bude na čo pozerať," uviedol Sagan, ktorý mal v priestoroch tlačovej konferencie transparent s nápisom: "Tri tituly je veľká vec, štvrtý je možný." Slovenský reprezentant sa pri pohľade naň usmial a poznamenal: "Keď to nevyjde tento rok, tak možno ten ďalší."