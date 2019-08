Slovensko v Yorkshire so štyrmi miestenkami, lídrom bude Sagan

Lídrom tímu bude opäť Peter Sagan, ktorý získal najviac bodov do rebríčka a zabojuje už o štvrtý dúhový dres v kariére.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Slovenský cyklistický zväz (SZC) môže nasadiť do hromadných pretekov elite na septembrových majstrovstvách sveta v anglickom Yorkshire štyroch pretekárov. Rozhodlo o tom aktuálne vydanie rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), v ktorom patrí Slovákom 26. miesto.



Lídrom tímu bude opäť Peter Sagan, ktorý získal najviac bodov do rebríčka a zabojuje už o štvrtý dúhový dres v kariére. Pri prvých dvoch tituloch v americkom Richmonde a katarskej Dauhe mu pomáhali len brat Juraj Sagan a Michael Kolář, v roku 2017 v Bergene aj Erik Baška, Marek Čanecký a Patrikom Tyborom. Vlani v Innsbrugu malo Slovensko až sedemčlenné zastúpenie, no nik z reprezentantov náročnú horskú trasu nedokončil.



Slovensku patrí v aktuálnom rebríčku, ktorý rozhoduje o nasadzovaní na MS 26. miesto, keď nazbieralo dokopy 2396,68 bodov. Krajiny na 21.-30. pozícii majú právo vyslať na šampionát po štyroch pretekárov, tímy na 11.-20. priečke o dvoch viac a krajiny v Top 10 osem reprezentantov. Jedného cyklistu môžu poslať do Anglicka krajiny na 31.-50. mieste rebríčka.



Na jedného zástupcu majú právo aj krajiny, ktoré sa nedostali na šampionát cez rebríček tímov, no majú jazdca v Top 200 rebríčka jednotlivcov. Miestenku navyše získajú automaticky úradujúci olympijský šampión a víťazi kontinentálnych majstrovstiev, no len v prípade, ak ich krajina ešte nemá osem kvót.



To neplatí pre majstra Európy Taliana Eliu Vivianiho ani olympijského víťaza Grega van Avermaeta z Belgicka. Naopak, Španieli môžu postaviť deväť pretekárov, keďže dúhový dres si oblieka Alejandro Valverde.



Krajiny musia oznámiť a potvrdiť počet miesteniek do 26. augusta, ak sa niektoré rozhodnú ich nevyužiť, tie sa budú následne prerozdeľovať medzi záujemcov. V prípade, že počet štartujúcich bude aspoň 200, miesta sa prerozdeľovať už nebudú.