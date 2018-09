Valach po neúspechu nikoho nekritizuje, no čakal viac

Kopce v Innsbrucku a jeho okolí boli pre Slovákov nedostupné. Po polovici pretekov odstúpili najskôr Erik Baška a Martin Mahďar, neskôr zvyšok slovenských zástupcov vrátane Petra Sagana.

Innsbruck 30. septembra (TASR) - Reprezentačný tréner slovenských cyklistov Ján Valach netajil po MS v Innsbrucku sklamanie, hoci výsledok očakával. Slovenská cyklistika sa podľa neho musí kvalitatívne posunúť a to najmä v domácich kluboch. Bývalý 45- ročný reprezentant trúbi na poplach, aby okrem Petra Sagana obstáli v tvrdej konkurencii aj ostatní.



Kopce v Innsbrucku a jeho okolí boli pre Slovákov nedostupné. Po polovici pretekov odstúpili najskôr Erik Baška a Martin Mahďar, onedlho sa pridali aj Juraj Sagan, Marek Čanecký, Patrik Tybor, Martin Haring a trojnásobný majster sveta Peter Sagan.



"Realisticky som vedel, že okrem Petra to bude ťažké, že nie je šanca, aby sme prišli do cieľa. Ale veril som, že chalani vydržia dlhšie. Najmä čo sa týka kontinentálnych jazdcov. Erik Baška je šprintér, od toho som to neočakával. Naozaj som nemal na výber nikoho, kto by bol silnejší v kopcoch, kto by sa javil lepšie a mohol by Petrovi viac pomôcť . Aj preto Erika a Jura Sagana z tohto hodnotenia vynechám."



"Ale u ostatných treba urobiť zmeny. Nie je to ideálna situácia, vidím, ako pretekári výkonnostne slabnú. V Innsbrucku bol ťažký a dlhý kopec, ale niektoré veci sa dali zvládnuť. Na druhej strane chalani robili všetko v príprave dobre a nemôžem im vyčítať nič. Ale výkonnosť je slabá a treba sa zamyslieť, ako ďalej," uviedol Valach.



Peter Sagan o štarte v Rakúsku premýšľal, keďže organizátori pripravili jeden z najťažších profilov za uplynulé roky. "Peter stál na štarte preto, lebo obhajoval titul. Na MS nebol pretekár jeho kategórie, všetci sa tomu vyhli. Stúpanie bolo veľmi dlhé, nebol čas na oddych. Čísla hovorili jasne, ak nastúpia vrchári, tak je všetko hotové. Mnohí verili, že Peter urobí zázrak, ale aj on môže mať dni, kedy ho proste nemôže urobiť. Sklamaný nie som, ale čakal som, že ostatní vydržia dlhšie," dodal Valach.



Slovenskí reprezentanti po odstúpení hovorili o vysokom tempe. To podľa nich spôsobil skorý únik niekoľkých jazdcov, pelotón preto musel od úvodu šliapať naplno. Reprezentačný tréner však mal iný názor.



"To nebolo zlomové. Balík ide v tempe, majú to kontrolované, všetko dopadne ako má. Posledný kopec bol veľmi tvrdý, normálne mal pelotón dostihnúť utečencov pred posledným stúpaním. Nehrozilo tam nič, nemalo to vplyv na to, čo sa dialo v našom tíme. Tempo nie je kvôli utečencom, ale kvôli tomu, aby sa jazdci zbavili takých jazdcov, ako je napríklad Peter Sagan."



Slovenský tím mal svoj plán, točil sa samozrejme okolo Sagana, v hre však bol aj únik. "My sme mali na trati trojnásobného majstra sveta, chcel som ísť do úniku, keď v ňom bude desať a viac pretekárov. Vtedy sa tam môže jazdec viezť. Tempo je vysoké aj vpredu, ale je to o číslach a o výkonnosti. Kopec bol dlhý, nedal sa vyjsť a potom oddychovať. Tu čísla nepovolia."



"Chcel som od chalanov, aby išli do úniku len keď v ňom budú silné krajiny, ale nič také sa nedialo. Chcel som, aby boli pri Petrovi, keby sa niečo stalo," prezradil tréner, ktorý volá po zlepšení najmä na domácej scéne.



"Nechcem unáhlene kritizovať s horúcou hlavou. Ale sledujem kontinentálnu cyklistiku dlhé roky, bol som pri Dukle Trenčín, v reprezentácii som osem rokov. Musíme sa sami zamyslieť, či doma vytvárame dostatočnú konkurenciu pretekárov v kategórii Elite. Máme dosť klubov, ale je lepšie, aby chalani pretekali vonku, ako napríklad Matúš Štoček. Má kvalitnejší tím, lepšiu konkurenciu, lepšie preteky. Pokiaľ sa zameriame na nižšie preteky, neprídeme k ničomu."



Valach napriek neúspechu nebol sklamaný. To, že Slovensko na takomto profile nebude v popredí, viac menej očakával.



"Nie som sklamaný, takto to proste je. Ja som vybral najlepších akých som mohol. Ale žijem realisticky, vedel som, čo nás čaká. Bolo to len o tom, čo preteky prinesú. Ale ja chalanov nekritizujem, každý sa snažil. Ale proste je to dôsledok toho, kde sa výkonnostne nachádzame."



"Juro Sagan je klasikár, dlhé kopce nie sú nič pre neho, Erik Baška je šprintér. Na chalanov to zhadzovať nebudem. V globále sa musíme zamyslieť nad tým, kde sme."



O rok majú Slováci možnosť ukázať sa v lepšom svetle. MS budú vo Veľkej Británii v Yorkshire, trať bude opäť vyhovovať jazdcom, akým je aj Peter Sagan.



"Už som sa rozprával s Marekom Čaneckým, že o rok musíme byť niekde inde, aby sme Petrovi dokázali pomôcť. Môžu tam byť zúžené cesty, vietor, je to nekonečne dlhý nájazd. Potrebujeme silných ľudí. Ostatní cyklisti budú navnadení, keďže teraz Petra zdolali. Juro Sagan je schopný ísť takúto trať, Erik tak isto. Ale potrebujeme aj ďalších," uzavrel Valach.