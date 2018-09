Cyklistika MS: V ženskej kategórii Elite dominovala Van Der Breggenová

Ženy bojovali o titul majsterky sveta na trati, ktorá pozostávala z troch okruhov. Na štart sa postavilo 149 pretekárok, medzi ktorými boli aj dve Slovenky - Tatiana Jaseková a Tereza Medveďová.

Innsbruck 29. septembra (TASR) - Holandská cyklistka Anna Van Der Breggenová triumfovala v ženskej kategórii Elite na majstrovstvách sveta v Innsbrucku. Na trati dlhej 155,6 km z Kufsteinu do Innsbrucku skončila druhá so stratou 3:42 minúty Amanda Sprattová z Austrálie, tretia bola Talianka Tatiana Guderzo (+5:26).



Ženy bojovali o titul majsterky sveta na trati, ktorá pozostávala z troch okruhov. Na štart sa postavilo 149 pretekárok, medzi ktorými boli aj dve Slovenky - Tatiana Jaseková a Tereza Medveďová. Od úvodu sa viaceré pretekárky pokúšali dostať sa do úniku, no výraznejšie sa to počas dlhých kilometrov nepodarilo nikomu. Napokon sa dopredu dostali Aurela Nerlová z Poľska a Ana Cristina Sanabria Sánchezová z Kolumbie, ktoré si vytvorili dvojminútový náskok. Pelotón mal však situáciu pod kontrolou. Kolumbijčanka sa postupne odpútala od Nerlovej a Sanchézovú sa pokúšalo dostihnúť viacero cyklistiek. Pelotón sa roztrhal, Slovenky zaostávali.



Pred záverečným okruhom sa na čelo dostala olympijská víťazka z Ria de Janeiro 2016 Van Der Breggenová a postupne si vytvorila nedostihnuteľný takmer 4-minútový náskok pred Sprattovou. Holandská cyklistka tak s veľkým náskokom finišovala na prvom mieste. Van Der Breggenová si z Innsbrucku odnáša aj dve strieborné medaily - z individuálnej i tímovej časovky.