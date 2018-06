Organizátori, pretekári i prezidenti oboch zväzov sú s projektom spokojní a veria, že tohtoročná edícia vyvrcholí v nedeľu napínavými pretekmi v hlavnej kategórii.



Plzeň 23. júna (TASR) - Spoločné československé majstrovstvá v cestnej cyklistike budú pokračovať aj ďalšie dva roky. Organizátori, pretekári i prezidenti oboch zväzov sú s projektom spokojní a veria, že tohtoročná edícia vyvrcholí v nedeľu napínavými pretekmi v hlavnej kategórii. Jubilejný 20. ročník sa potom uskutoční opäť na Slovensku.



V hre o jeho usporiadanie zostali dve dejiská. "Prihlásilo sa viacero kandidátov, ale keďže organizácia je náročná, zostali nám dve. Žiar by si chcel zopakovať vydarený vlaňajší šampionát, ale hlavný favorit je Trnava. Na 90 percent by sa to malo uskutočniť tam," povedal v sobotu prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara, ktorý na sobotňajšej tlačovej konferencii v Plzni pochválil miestnych organizátorov.



"Plzeň bola vždy cyklistickým mestom, Červená hviezda bola postrach celej československej cyklistiky. Nebolo pochýb, že zázemie tu bude vynikajúce, čo potvrdili aj naše prvé dojmy. Chcem sa poďakovať organizátorom, lebo zorganizovať takéto podujatie, to chce odvahu. Veľká vďaka patrí aj našim a českým cyklistom za to, že nám robia vynikajúce meno. Rovnako aj divákom a médiám. Teším sa na zajtrajšie vyvrcholenie," dodal.



Spoločný šampionát si pochvaľoval aj prezident Českého svazu cyklistiky (ČSC) Petr Marek: "Myslím si, že je dobré pre divákov aj pretekárov, že sa to strieda. Máme dohodu na roky 2019, 2020 a chceme v tom pokračovať."



Podujatia odštartovalo vo štvrtok v Karlových Varoch časovkami všetkých kategórii a cez víkend vyvrcholilo pretekmi s hromadným štartom v Plzni. Najväčším lákadlom pre divákov je nedeľňajší záverečný boj o medaily na 192 km trati, na štarte nechýbali elitní jazdci - na domácej strane Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger či Jan Hirt, na druhej strane bolo ťahákmi trio z Bory Hansgrohe Michael Kolář, Juraj Sagan a jeho brat, trojnásobný majster sveta Peter Sagan.



Organizátori pripravili v Plzni 16 km dlhý okruh s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami. Najťažší kopec je v obci Kyšice v druhej polovici trate. Štart a cieľ pre všetky kategórie je pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh ide najprv ľahkým zjazdom do Červeného hrádku, pokračuje cez Dýšinu, potom stúpa cez Kyšice a pokračuje na Letkov. Pred cieľom nasleduje technická pasáž, "eliťáci" ho musia prejsť dvanásťkrát (192 km). Obhajca slovenského titulu Juraj Sagan si ho spolu s tímom vyskúšal v sobotu popoludní. "Trať nepatrí k najľahším, podľa mňa je náročnejšia ako tá spred dvoch rokov v Kyjove. Veľkú úlohu zohrá vietor, ani tie stúpania nie sú jednoduché, sú tam technické časti, zákruty, bude to o pozíciách. Formu mám celkom dobrú. Mám za sebou deväťdňové preteky Okolo Švajčiarska, odvtedy som už len dolaďoval detaily. Uvidíme, ako to zajtra dopadne," povedal.



Český titul obhajuje Štybar, ktorý sa narodil v neďalekej obci Planá: "Určite je to pre mňa špeciálny šampionát, dá sa povedať, že pred domácim publikom. Išiel som aj časovku, ale tá mi nevyšla podľa predstáv. Zajtra príde vyvrcholenie, bude tu Peter Sagan a príde veľa divákov, teším sa na atmosféru."



Šéfka organizačného výboru Michaela Kreuzigerová si zatiaľ šampionát z pohľadu pretekov príliš neužila, verí, že sa to zmení aspoň v nedeľu: "Z pretekov som nevidela ešte ani 'ň', stále behám v zákulisí a snažím sa, aby išlo všetko ako má. Zatiaľ to vychádza nad očakávania, musím pochváliť perfektných dobrovoľníkov," dodala.