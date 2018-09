P. Sagan predĺžil zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe do roku 2021

Predĺženie zmluvy vnímali pozitívne predstavitelia tímu i jazdec.

Niederndorf 28. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan predĺžil zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe do roku 2021. Informoval o tom v piatok pred MS na tlačovej konferencii v Niederndorfe.



Predĺženie zmluvy vnímali pozitívne predstavitelia tímu i jazdec. "V Bore som spokojný. S jej predstaviteľmi sme sa dohodli, že zostanem. Neviem, či by som sa mal v inom tíme lepšie a neviem si ani predstaviť, že by som mal niečo budovať od začiatku. Je to dobrá voľba," uviedol Sagan.