Sagan predstavil knihu a debatoval s fanúšikmi, prezradil svoje ciele

Londýn 5. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan už ukončil prebiehajúcu sezónu, v najbližšej dobe ho čaká oddych a potom sa začne pripravovať na nasledujúci ročník. Prezradil to čitateľom denníka The Guardian pri príležitosti oficiálneho predstavenia jeho novej autobiografie My World (Môj svet).



Knihu uviedol na britský trh vo štvrtok večer v Londýne, na slovenský by sa mala dostať o mesiac neskôr. Na autogramiádu prišli za trojnásobným majstrom sveta stovky fanúšikov, ktorí čakali pred kníhkupectvom Waterstones aj zopár hodín. "To bol teda deň! Ďakujem stovkám ľudí, ktorí prišli do Waterstones, aby som im podpísal kópie moje knihy My World. Niektorí z vás čakali v rade takmer dve hodiny a to si naozaj vážim. Verím, že sa vám bude páčiť kniha a teším sa na vás na nejakých pretekoch," napísal na facebooku.



Sagan si vo štvrtok našiel čas aj na otázky fanúšikov, ktorým odpovedal v online diskusii Guardianu. Tí sa zaujímali nielen o cyklistiku ale aj o jeho súkromie, účes, či prečo má také veľké lýtka. "Vďaka môjmu otcovi, on ich má ešte väčšie, rozhodne to je genetika," odpovedal a prezradil aj, akým ďalším športom sa venuje. "Pre zábavu robím nejaké bojové športy, futbal, trochu aj hokej. Chodil som aj do tanečnej školy a pri tréningu robím aj nejakú gymnastiku a plávanie. Doma som aj dosť bežkoval a chodil po horách."



Dvadsaťosemročný cyklista sa naposledy predstavil minulý víkend na majstrovstvách sveta, no preteky s hromadným štartom na náročnej horskej trati v Innsbrucku nedokončil. Na tento rok by to malo byť jeho posledné súťažné vystúpenie. "Teraz si chcem v prvom rade oddýchnuť. Čaká má pár nesúťažných podujatí a ak budem mať čas, tak nejaká dovolenka. Možno sedem, osem dní. O ďalšej sezóne budem premýšľať, až keď sa začne," uviedol.



Sagan načrtol aj to, čo by chcel ešte dosiahnuť v ďalšej kariére. "Možno by som mohol opäť zabojovať vo Flámsku, na Roubaix, nikdy som nevyhral Miláno - San Remo. Možno ďalší titul na MS, možno olympiáda. No momentálne sa motivujem tým, že sa snažím byť pokojný a užívať si to, to je môj cieľ. Nestresovať sa výsledkami a užívať si cyklistiku. To je najdôležitejšie," povedal.