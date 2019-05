Sagan si chce v Kalifornii napraviť chuť

Na Okolo Kalifornie bude chýbať väčšina elitných jazdcov, ktorí dali prednosť Giru D'Italia v rámci Grand Tour.

Los Angeles 11. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan vstúpi do etapových pretekov Okolo Kalifornie s cieľom napraviť si chuť po nevýraznej jarnej časti sezóny. Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Bora-hansgrohe síce obsadil v marci štvrtú priečku na Miláno - Sanremo a piate miesto na Paríž - Roubaix, ale nedokončil posledné dve jarné klasiky Amstel Gold Race a Valónsky šíp.



Podujatie v Kalifornii patrí k jeho obľúbeným so šestnástimi etapovými víťazstvami je na čele historického poradia, v roku 2015 získal celkové prvenstvo.



"Na jar som bol chorý, ale hneď ako mi bolo lepšie som sa vrátil na bicykel, čo nebol najlepší nápad. Bol som vysilený a nemal dostatok času na tréning. Teraz sa pokúsim zo seba vydať to najlepšie a dosiahnuť čo najlepší výsledok. Prípadné etapové víťazstvo je motivácia navyše," povedal podľa agentúry AFP trojnásobný majster sveta.



Na Okolo Kalifornie bude chýbať väčšina elitných jazdcov, ktorí dali prednosť Giru D'Italia v rámci Grand Tour. V Amerike sa však predstaví Brit Mark Cavendish z Dimension Data. Preteky Okolo Kalifornie odštartujú v nedeľu 12. mája v Sacramente a vyvrcholí 18. mája s cieľom v Pasadene, na programe je sedem etáp.