Sagan v piatej etape Tour Down Under skončil druhý, triumf Philipsena

Výsledky 5. etapy pretekov Santos Tour Down Under:



1. Jasper Philipsen (Belg./SAE) 3:37:00. 2. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe), 3. Danny Van Poppel (Hol./Jumbo Visma), 4. Jens Debusschere (Belg./Kaťuša Alpecin), 5. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick-Step), 6. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Merida), 7. Cees Bol (Hol./Sunweb), 8. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data for Qhubeka), 9. Wouter Poels (Hol./Sky), 10. Davide Ballerini (Tal./Astana) všetci rovnaký čas ako víťaz

Celkové poradie:



1. Patrick Bevin (N. Zél./CCC) 17:00:25, 2. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-SCOTT) +7 s, 3. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana) +16, 4. Gibbons, 5. Jan Polanc. 6. Ruben Guerrero (Portug./Kaťuša Alpecin), 7. George Bennett (Hol./Jumbo Visma), 8. Christopher Hamilton (Austr./Sunweb), 9. Wouter Poels (Hol./Sky), 10. Michael Woods (Kan./Education First) všetci +28...20. SAGAN +38

Bodovacia súťaž:



1. Bevin 56 bodov, 2. SAGAN 50, 3. Viviani 45

Strathalbyn 19. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa vo výsledkovej listine 5. etapy pretekov Santos Tour Down Under posunul z tretieho na druhé miesto. Víťaza etapy domáceho Austrálčana Caleba Ewana totiž napokon jury diskvalifikovala za incident s Belgičanom Jasperom Philipsenom, ktorý pôvodne finišoval druhý.Philipsenovi pripadlo víťazstvo v etape, za Saganom sa umiestnil Holanďan Danny Van Poppel. Na trati z Glenelg do Strathalbyn dlhej 149 km sa o všetkom rozhodlo v záverečnom špurte. Ńovozélanďan Patrick Bevin si napriek pádu v závere etapy udržal post lídra celkového poradia a je aj na čele bodovacej súťaže o šesť bodov pred Saganom.Ewana rozhodcovia potrestali za incident, ktorý sa odohral pred cieľom, keď pri vytváraní pozície hlavou udieral do Philipsena. V cieli ho klasifikovali až na 83. mieste, navyše stratil 15 bodov v bodovacej súťaži, dostal časovú penalizáciu 30 sekúnd a pokutu 500 švajčiarskych frankov. Informoval o tom špecializovaný portál cycling-info.sk.Sagan očakával, že o víťazovi sa rozhodne až na cieľovej páske.citoval slová Sagana špecializovaný portál cycling-info.sk.