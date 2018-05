Schachmann vyhral 18. etapu, Yates stratil, no naďalej je v ružovom

výsledky 18. etapy, Abbiategrasso - Prato Nevoso (196 km):



1. Maximilian Schachmann (Nem./Quick-Step) 4:55:42 h,

2. Ruben Plaza Molina (Šp./Israel Cycling Academy) +10 s,

3. Mattia Cattaneo (Tal./Androni Giocattoli) +16,

4. Christoph Pfingsten (Nem./Bora-hansgrohe) + 1:10 min,

5. Marco Marcato (Tal./UAE Team Emirates) +1:26,

6. Michael Mörköv (Dán./Quick-Step) +1:36,

7. Vjačeslav Kuznecov (Rus./Kaťuša-Alpecin) +1:52,

8. Jos Van Emden (Hol./Lotto NL-Jumbo) +3:22,

9. Alex Turrin (Tal./Wilier Triestina) +3:29,

10. Davide Ballerini (Tal./Androni Giocattoli) +5:09



Priebežné poradie:

1. Simon Yates 75:06:24 h,

2. Tom Dumoulin +28 s,

3. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +2:43 min,

4. Christopher Froome (V.Brit./Team Sky) +3:22,

5. Thibaut Pinot (Fr./FDJ Cycling Team) +4:24,

6. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +4:54,

7. Rohan Dennis (Aus./BMC Racing Team) +5:09,

8. Pello Bilbao (Šp./Astana) +5:54,

9. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) +5:59,

10. Patrick Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) +7:05



Prato Nevoso 24. mája (TASR) - Víťazom štvrtkovej 18. etapy 101. ročníka pretekov Giro d'Italia sa stal Nemec Maximilian Schachmann z tímu Quick-Step Floors. Zdrvujúcim nástupom vo finiši zdolal Španiela Rubena Plazu (Israel Cycling Academy), tretí skončil Talian Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli). Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott si udržal ružové tričko lídra celkového poradia. Na druhého Toma Dumoulina (Team Sunweb) z Holandska síce stratil takmer pol minúty, no stále vedie s náskokom 28 sekúnd.Štvrtková 196 kilometrov dlhá alpská etapa priniesla únik 12-člennej skupiny, ktorá si vytvorila niekoľko km pred cieľom až 16-minútový náskok. V úniku však nebol žiadny jazdec, ktorý by mohol zamiešať karty na čele priebežného poradia a tak pelotón zvoľnil tempo. V záverečnom cieľovom stúpaní s priemerným sklonom 6,9% mala najviac síl trojica Schachmann, Cattaneo, Plaza. Finiš zvládol najlepšie nemecký cyklista a pripísal si prvé etapové víťazstvo na Grand Tours.V súboji favoritov na celkový triumf zaútočil v záverečnom stúpaní Dumoulin, ku ktorému sa pridali Domenico Pozzovivo a Christopher Froome, no S. Yates jeho atak nezachytil. V cieli tak nabral takmer polminútovú stratu.V sobotu je na programe náročná vrchárska etapa z Venaria Reale do cieľového mesta Bardonecchia z dĺžkou 184 km.