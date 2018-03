Talian Viviani vyhral Driedaagse De Panne, Kolář obsadil 29. priečku

Výsledky Driedaagse De Panne (Bruggy - De Panne, 202,4 km):



1. Elia Viviani (Tal./Quick-Step Floors) 4:41:08 h, 2. Pascal Ackermann (Nem./Bora-Hansgrohe), 3. Jasper Philipsen (Belg./Hagens Berman Axeon), 4. Baptiste Planckaert (Belg./Kaťuša-Alpecin), 5. Jens Debusschere (Belg./Lotto Soudal), 6. Amaury Capiot (Belg./Sport Vlaanderen-Baloise), 7. Roy Jans (Belg./Cibel-Cebon), 8. Hugo Hofstetter (Fr./Cofidis), 9. Adam Blythe (V.Brit./Aqua Blue Sport), 10. Eduard Michael Grosu (Rum./Nippo Vini Fantini-Europa Ovini) všetci rovnaký čas, ... 29. Michael Kolář +7 s, 61. Erik Baška (obaja SR/Bora-Hansgrohe) +1:37

De Panne 21. marca (TASR) - Taliansky cyklista Elia Viviani triumfoval v stredajších pretekoch Driedaagse De Panne. Jazdec stajne Quick-Step Floors zvládol 202,4 dlhú trať z Brúgg do De Panne za 4:41:08 hodiny.Na druhom mieste finišoval Nemec Pascal Ackermann z Bora-Hansgrohe a tretí skončil domáci Jasper Philipsen z tímu Hagens Berman Axeon, obaja v rovnakom čase ako víťaz. Slovenský reprezentant v drese Bory Michael Kolář obsadil 29. miesto s mankom sedem sekúnd, jeho krajan a tímový kolega Erik Baška skončil na 61. priečke so stratou 1:37 minúty.Dvadsaťdeväťročný Viviani potvrdil, že je vo skvelej forme. Bolo to už jeho piate víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, získal aj celkové prvenstvo na Okolo Dubaja a jeho tím triumfoval šiestykrát v marci.povedal Viviani pre cyclingnews.com.