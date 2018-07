Pád neostal bez následkov, Gilbert na Tour de France končí

Jazdec tímu Quick-Step Floors nezvládol zákrutu v zjazde z Col de Portet d'Aspet a po náraze do kamenného múrika skončil v priekope.

Bagneres de Luchon 24. júla (TASR) - Zranený belgický cyklista Philippe Gilbert končí na Tour de France 2018. Bývalý majster sveta spadol v utorkovej pyrenejskej 16. etape a zranil si koleno.



Jazdec tímu Quick-Step Floors nezvládol zákrutu v zjazde z Col de Portet d'Aspet a po náraze do kamenného múrika skončil v priekope. Už o chvíľu sa však objavil na trati a pokračoval. V cieli mu však musel pomáhať lekár a Belgičana previezli na vyšetrenie do nemocnice.



"Áno, moja Tour sa skončila. Nebolo to tam hlboké, ale bolo tam mnoho kameňov. Keď som tam ležal, pomyslel som si, že som si zlomil všetko. Najprv som sa neodvážil pohnúť, našťastie zdravotníci boli rýchli. Mám bolesti, koleno je rozbité, ale myslím, že nemám nič zlomené," cituje slová Gilberta internetový portál cyclingnews.com.