Peter Sagan bude aj tento rok líder Bory na Tour de France

Berlín 27. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan pôjde na tohtoročnú Tour de France definitívne bez brata Juraja. V stredu to potvrdil jeho tím Bora-Hansgrohe, ktorý zverejnil osemčlennú súpisku na prestížne preteky.



Okrem päťnásobného držiteľa zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže v nej figuruje aj dvojnásobný šampión vrchárskej súťaže Poliak Rafal Majka, ktorý bude druhý líder v kopcoch.



Dvadsaťosemročný Sagan mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu v rade a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape kontroverzne vylúčili. Vinili ho z toho, že spôsobil pád Marka Cavendisha, no nakoniec sa obe strany zhodli, že išlo o nešťastnú nehodu. Na konte má aj osem etapových triumfov na TdF.



Okrem tejto dvojice sú v tíme aj Talian Daniel Oss, Nemec Marcus Burghardt, Rakúšania Gregor Mühlberger a Lukas Pöstlberger a Poliaci Pawel Poljanski a Maciej Bodnar.



Juraj Sagan si vlani premiérovo vyskúšal TdF, no tento rok si najväčší cyklistický sviatok nezopakuje.