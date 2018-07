TOUR DE FRANCE: Rozhodcovia upravili výsledky 2. etapy

Výsledky 2. etapy (Mouilleron-Saint Germain - La Roche-Sur-Yon, 182,5 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 4:06:37 h,

2. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida),

3. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ),

4. Andre Greipel (Nem./Lotto Soudal),

5. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates),

6. Timothy Dupont (Belg./Wanty-Groupe Gobert),

7. Alejandro Valverde (Šp./Movistar),

8. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe Gobert),

9. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo),

10. Philippe Gilbert (Belg./Quick-Step Floors) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. SAGAN 8:29:53 h,

2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) +6 s,

3. Colbrelli +10,

4. Sylvain Chavanel (Fr./Direct Energie) +13,

5. Gilbert +14,

6. Geraint Thomas (V.Brit./Sky),

7. Oliver Naesen (Belg./AG2R) obaja +15,

8. Kristoff,

9. Degenkolb,

10. Dupont všetci +16



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 104 bodov,

2. Gaviria 78,

3. Kristoff 53

Paríž 9. júla (TASR) - Rozhodcovia na cyklistických pretekoch Tour de France upravili výsledkovú listinu 2. etapy, v ktorej triumfoval Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe. Dôvodom boli pády a mechanické problémy viacerých jazdcov v závere 182,5 km dlhej trate z Mouilleron-Saint Germain do La Roche-Sur-Yon.citoval portál cyclingnews.com stanovisko Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).Rovnaký čas ako Sagan malo pôvodne až 52 cyklistov, no po úprave ich zostalo len 11. Na úpravy výsledkov najviac doplatil nemecký jazdec tímu Kaťuša-Alpecin Marcel Kittel, ktorý dostal približne 8 km pred cieľom defekt. Z pôvodného štvrtého miesta celkovej klasifikácie sa prepadol až na 138. priečku so stratou viac ako štyri minúty.Dvadsaťosemročný Sagan je na čele priebežného poradia a takisto vedie bodovaciu súťaž.