Skvelý Sagan druhý v 4. etape Tour de France, udržal si zelený dres

Slovenský cyklista Peter Sagan hovorí so svojím tímovým manažérom počas 4. etapy cyklistických pretekov 105. ročníka Tour de France so štartom v La Baule a cieľom v meste Sarzeau 10. júla 2018, na trati dlhej 195 km. Foto: TASR/AP

výsledky 4. etapy (La Baule-Escoublac - Sarzeau, 195 km):

1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step) 4:25:01 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal), 4. Dylan Groenewegen (Hol./Lotto NL-Jumbo), 5. Marcel Kittel (Nem./Kaťuša-Alpecin), 6. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe Gobert), 7. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 8. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 9. Dion Smith (N.Zéland./Wanty-Groupe Gobert), 10. Timothy Dupont (Belg./Wanty-Groupe Gobert) všetci rovnaký čas



celkové poradie:

1. Greg Van Avermaet (Belg./BMC) 13:33:56 h, 2. Tejay Van Garderen (USA/BMC) rovnaký čas, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +3, 4. Philippe Gilbert (Belg./Quick-Step) +5, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) +7, 6. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) rovnaký čas, 7. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +11, 8. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb), 9. Michael Matthews (Aus./Sunweb) obaja rovnaký čas, ... 63. SAGAN +2:54 min



bodovacia súťaž: 1. SAGAN 143 b, 2. Gaviria 139, 3. Kristoff 72

Sarzeau 10. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v 4. etape 105. ročníka Tour de France a udržal si zelený dres. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe bojoval o svoje jubilejné desiate víťazstvo v kariére na francúzskych cestách, no v hromadnom špurte ho zdolal Fernando Gaviria. Kolumbijský pretekár z Quick-Stepu preťal cieľ rovinatej 195 km dlhej trate z La Baule do Sarzeau v čase 4:25:01 h. Na treťom mieste skončil Andre Greipel z Lotta Soudal. Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Greg van Avermaet z BMC.Pre dvadsaťtriročného Gaviriu to bol druhý triumf pri premiére na Tour, v pondelňajšej tímovej časovke pridal tretie miesto.povedal Gaviria do televíznych kamier.O päť rokov starší Sagan dosiahol na prebiehajúcom ročníku jedno víťazstvo a dve druhé miesta. Na striebornej priečke skončil 20-krát v etapách Tour.povedal slovenský reprezentant pre oficiálnu stránku súťaže.Sagan má na čele súťaže o zelený dres už len štvorbodový náskok pred veľkým konkurentom Gaviriom.pokračoval Gaviria.Slovenský reprezentant figuruje v celkovom poradí na 63. mieste s takmer trojminútovým mankom. Za vedúcim Van Avermaetom nasleduje s rovnakým časom jeho oddielový kolega Tejay Van Garderen z USA a Brit Geraint Thomas zo Sky so stratou tri sekundy.Utorňajšia trasa bola ako šitá pre hromadný dojazd a na etapové vavríny si brúsili zuby najmä špurtéri vrátane Sagana. Na 195 km trati bola jediná vrchárska prémia, no aj tá len najnižšej 4. kategórie a ďaleko pred cieľom.Už po pár desiatkach metrov spadol Saganov tímový kolega Marcus Burghardt, ale bolo to ešte v neutralizovanej zóne a ostrý štart sa o niečo posunul. Okamžite po ňom sa do úniku dostala štvorica Dimitri Claeys a Anthony Perez z Cofidisu, Guillaume Van Keirsbulck z Wanty-Groupe Gobert a Jerome Cousin z Direct Energie a onedlho si utvorila vyše päťminútový náskok, ktorý aj ďalej stúpal. Po 50 km sa vyšplhal na takmer osem minút. Na trati v utorok príliš nefúkalo a v hlavnom poli sa jazdilo pokojne a situácia sa stabilizovala.Pelotón začal výraznejšie sťahovať stratu na lídrov až po odjazdení sto kilometrov. Maximum bodov na rýchlostnej prémii zobral Van Keirsbulck, špurt v pelotóne vyhral Gaviria (11 b) pred Greipelom (10 b) a Saganom (9 b). Štvorica lídrov mala 60 km pred koncom náskok už len okolo dvoch minút a zdalo sa, že im do konca nevydrží. Jediný bod na vrchárskej prémii zobral Perez. Krátko nato však prišlo k pádu, Mikel Landa, Jakob Fuglsang a ďalší si rýchlo vymenili bicykle a pokračovali ďalej, no havária spomalila celý pelotón a štvorica na čele dostala novú nádej. Jej náskok sa opäť dostal výrazne nad dve minúty. Na bonusovom bode 38 km pred cieľom si podelili bonusové sekundy Claeys (3), Van Keirsbulck (2) a Perez (1).Kvarteto na čele výborne spolupracovalo, a aj 15 km pred finišom malo k dobru 1:45 min, čo mu už dávalo reálnu šance na výhru. To si však dobre uvedomovali aj jazdci za nimi a na čele pelotónu sa striedalo čoraz viac tímov. Najviac práce však stále ležalo na pleciach Quick-Stepu. V záverečných momentoch sťažil lídrom situáciu silnejší protivietor, ale 10 km pred cieľom mali stále 1:10 min k dobru. Päť km pred koncom prišlo v prvej polovici pelotónu k hromadnému pádu, Sagan, Gaviria, či žltý Van Avermaet sa mu vyhli. Štvorica na čele už ťahala z posledného a 1,4 km pred koncom sa jej snaha skončila. V napínavom záverečnom špurte triumfoval Gaviria pred Saganom a Greipelom.Štvorica, ktorá strávila celý deň v úniku, netajila po finiši sklamanie.povedal Perez.V stredu je na programe 5. etapa z mesta Lorient do Quimperna dlhá 204,5 km s piatimi stúpaniami 3. a 4. kategórie, ktorá by mala vyhovovať klasikárom či silnejšiemu úniku.