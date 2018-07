TOUR DE FRANCE: Thomas víťazom 12. etapy, Sagan s obrovským náskokom

Na snímke líder celkového poradia v žltom drese Brit Geraint Thomas (SKY) oslavuje víťazstvo v 12. etape 105. ročníka Tour de France z Bourg-Saint-Maurice Les Arcs do Alpe d'Huez (175.5 km) 19. júla 2018. Foto: TASR/AP

Výsledky 12. etapy (Bourg-Maurice - Alpe d'Huez) 175,5 km:



1. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) 5:18:37 h,

2. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +2 s,

3. Romain Bardet (Fr./Ag2R) +3,

4. Chris Froome (V.Brit./Sky) +4,

5. Mikel Landa (Movistar) +7,

6. Primož Roglič (Slo./LottoNL-Jumbo),

7. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) obaja +13,

8. Jakob Fuglsang (Nór./Astana) +42,

9. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +47,

10. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) +53, ...,

103. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +31:29 min.





Priebežné poradie:



1. Thomas 49:24:43 h,

2. Froome +1:39 min.,

3. Dumoulin +1:50,

4. Nibali +2:37,

5. Roglič +2:46,

6. Bardet +3:07,

7. Landa +3:13,

8. Kruijswijk +3:43,

9. Quintana +4:13,

10. Daniel Martin (Ír./UAE Team Eirates) +5:11, ...,

63. SAGAN +1:23:27 h



Poradie v bodovacej súťaži:



1. SAGAN 339 bodov,

2. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates) 129,

3. Arnaud Demare (Groupama-FDJ) 106

Alpe d'Huez 19. júla (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas z tímu Sky zvíťazil v 12. etape 105. ročníka Tour de France a zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Trať dlhú 175,5 km z Bourg-Maurice na Alpe d'Huez prešiel za 5:18:37 h a triumfoval v druhej alpskej etape za sebou. Na druhom mieste skončil Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), tretí bol domáci pretekár Romain Bardet (AG2R).Štvrtková trať bola poslednou pre troch elitných šprintérov. Pre Fernanda Gaviriu (Quick-Step), Dylana Groenewegena (LottoNL-Jumbo) a Andreho Greipela (Lotto Soudal) bola tretia alpská etapa v rade nad ich sily. Po Markovi Cavendishovi (Dimension Data) a Marcelovi Kittelovi (Kaťuša-Alpecin), ktorí nestihli prísť do cieľa v stanovenom časovom limite predchádzajúcej etapy, tak opustili pelotón tohtoročnej "Starej dámy" už piati špičkoví šprintéri. Slovenský jazdec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) stratil odstúpením Gaviriu najväčšieho konkurenta v boji o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, v ktorej má po 12. etape pred momentálne druhým Alexandrom Kristoffom (UEA Team Emirates) obrovský náskok 210 bodov.Trasa dlhá 175,5 km z Bourg-Maurice na Alpe d'Huez bola najnáročnejšou previerkou TdF 2018. Na štarte už však chýbal jeden z favoritov na celkové poradie Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), ktorý si ešte počas nedeľňajšieho pádu poranil ľavú nohu a rameno, počas nasledujúcich dní pretekal s veľkými bolesťami a do 12. etapy už nenastúpil.Na začiatku prvého stúpania Col de la Madeleine (25,3 km, sklon 6,2 %) unikla 26-členná skupina jazdcov, medzi ktorými bol aj šiesty muž poradia Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) a Alejandro Valverde (Movistar), ktorý bol priebežne jedenásty. Na vrchole stúpania bol prvý Julian Alaphilippe (Quick-Step) a získal 20 bodov do vrchárskej súťaže, ktorú viedol aj pred začiatkom etapy. Slovenský cyklista Peter Sagan bol v pelotóne so stratou približne tri a pol minúty.Pred blížiacou sa šprintérskou prémiou sa dostal na čelo domáci Pierre Rolland (Cannondale–Drapac) a získal 20 bodov. O túto prémiu sa však nebojovalo, pretože nikto z jazdcov na čele nemohol ohroziť Sagana v súťaži o zelený dres.Pred druhým extrémne náročným stúpaním na Col de la Croix de Fer (dĺžka 29 km, sklon 5,2 %), ktorého vrchol bol 54 km pred cieľom, sa zmenila situácia na čele pretekov. K francúzskemu jazdcovi sa pridali Valverde a Kruijswijk, teda dvaja najnebezpečnejší súperi tímu Sky v úniku. Alaphilippe sa vrátil naspäť do pelotónu. Do vedúcej skupiny sa dostalo ďalších osem jazdcov, no približne v polovici kopca zaútočil Kruijswijk, ktorý vyšiel prvý na kopec a získal 20 bodov do súťaže o bodkovaný dres. Druhý bol Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) si ziskom 15 bodov a tretí Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) s dvanástimi.Holanďan išiel výborne, na čele si držal náskok, 10 km pred páskou na cieľovou stúpaní Alpe d'Huez (dĺžka 13,8 km, sklon 8,1 %) to bolo viac ako tri minúty. Jeho náskok sa však pomaly zmenšoval a 3,5 km pred cieľom ho dobehli prenasledovatelia, z ktorých mal najsilnejšie nohy líder celkového poradia Thomas a v záverečnom špurte jasne dominoval. Pred tímovým kolegom Chrisom Froomeom, ktorý skončil štvrtý, zvýšil náskok na čele poradia na 1:39 min. Sagan prišiel do cieľa na 109. mieste so stratou 31:29 min na víťaza.