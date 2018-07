TOUR DE FRANCE: Sagana v žltom vystriedal Van Avermaet

Výsledky 3. etapy - tímová časovka

(Cholet - Cholet, 35,5 km): 1. BMC Racing Team (USA) 38:46 min, 2. Team Sky (V. Brit.) +4, 3. Quick-Step (Belg.) +7, 4. Mitchelton-Scott (Austr.) +9, 5. Team Sunweb (Nem.) +11, 6. Cannondale-Drapac (USA) +35, 7. Bora-Hansgrohe /PETER SAGAN/ (Nem.) +50; 8. Astana (Kaz.) +51, 9. Kaťuša-Alpecin (Rus.) +52, 10. Movistar (Šp.) +53



Celkové poradie po 3. etape: 1. Greg Van Avermaet (Belg./BMC Racing Team) 9:08:55 h, 2. Tejay Van Garderen (USA/BMC Racing Team) rovnaký čas, 3. Geraint Thomas (V. Brit./Team Sky) +3, 4. Philippe Gilbert (Belg./Quick-Step) +5, 5. Bob Jungels (Lux./Quick-Step), 6. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) obaja +7, 7. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb), 8. Sören Kragh Andersen (Dán./Team Sunweb), 9. Michael Matthews (Austr./Team Sunweb) všetci +11, 10. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +35,..., 18. Chris Froome (V.Brit./Sky) +55, 80. PETER SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +3:00



Bodovacia súťaž po 3. etape: 1. SAGAN 104 bodov, 2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 78, 3. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 53



Poradie tímov po 3. etape: 1. Quick-Step 26:09:20 h, 2. Team Sunweb +4, 3. Bora-Hansgrohe +43

Cholet 9. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan vydržal v žltom drese pre lídra 105. ročníka Tour de France iba jeden deň. O post vedúceho muža celkovej klasifikácie prišiel v pondelňajšej 3. etape, časovke tímov so štartom i cieľom v meste Cholet. V nej na 35,5 km dlhej trati triumfoval časom 38:46 min tím BMC Racing a do žltého sa obliekol jeho člen Greg Van Avermaet z Belgicka. Saganovo zoskupenie Bora-Hansgrohe obsadilo 7. priečku s mankom 50 sekúnd.Za americkým BMC Racing so spolufavoritom pretekov Richiem Porteom skončil na druhej priečke so štvorsekundovým odstupom britský tím Sky, tretie miesto obsadil belgický celok Quick-Step Floors s mankom sedem sekúnd. Sagan, ktorý v časovke vydržal tempo tímu iba do druhého medzičasu, je naďalej držiteľom zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže. Ten si spolu so žltým tričkom vybojoval v nedeľňajšej druhej etape, v ktorej triumfoval. V celkovom poradí ale klesol na 80. miesto so stratou troch minút na Van Avermaeta.povedal nový líder pretekov Van Avermaet, ktorý aj v roku 2016 vyzliekol zo žltého dresu práve Sagana. Na druhej priečke je s rovnakým časom ako on jeho tímový kolega Tejay Van Garderen z USA, tretí Brit Geraint Thomas (Sky) stráca tri sekundy.Z druhého miesta tímu Sky mal radosť obhajca prvenstva Chris Froome, ktorý stiahol stratu na viacero priamych konkurentov.povedal pre DPA britský jazdec.Tímová časovka sa išla v slnečnom počasí s iba miernym vetrom, osemčlenným zostavám sa v cieli počítal čas štvrtého muža. Hneď v úvode sa na štart postavil austrálsky tím Mitchelton–Scott s lídrom Adamom Yatesom, ktorý išiel nad očakávanie dobre. Na medzičasoch sa držal od začiatku medzi najlepšími a po dojazde stanovil kvalitný čas 38:55 min. Favorizovaný celok Sky s Chrisom Froomeom i Geraintom Thomasom mal na prvom úseku identický čas ako Mitchelton–Scott, od druhého sa dostal do vedenia, hoci už išiel iba so šiestimi mužmi. V cieli mal Sky na Mitchelton–Scott náskok piatich sekúnd.So štartovým čislom 5 sa na časovkársku trať dostal ďalší z favoritov, tím BMC Racing. Silná zostava sa na prvom medzičase vyrovnala Sky i Mitchelton–Scott, na druhom stále so siedmimi jazdcami prevzala vedenie s päťsekundovým náskokom. BMC Racing si náskok udržal až do cieľa, od druhého tímu Sky ho delili viac ako štyri sekundy. Družstvo Movistar s Kolumbijčanom Nairom Quintanom už zaostalo výraznejšie, na lídrov stratilo takmer minútu. Nemecký celok Sunweb s Tomom Dumoulinom sa potom zaradil na štvrtú pozíciu so stratou 12 sekúnd na BMC. Časovku odštartoval vo výbornom tempe tím Quick-Step Floors, na prvom meranom úseku sa zaradil medzi najlepších. Približne v polovici trate sa ale jeho "vláčik" roztrhal a stratil dôležité sekundy, takže v cieli sa zaradil na tretiu priečku.Saganov nemecký celok Bora-Hansgrohe išiel na trať ako posledný a na prvom medzičase sa zaradil na šiestu pozíciu, najlepšími vtedy zaostával o trinásť sekúnd. Na druhom medzičase na méte 26,5 km už Bora na vedúci BMC strácala 36 sekúnd a patrila jej 13. priečka, vyčerpaný Sagan po druhej méte už nepokračoval v jazde so zvyškom tímu. Bora na najlepšie časovkárske tímy nestačila, do cieľa finišovala iba so štyrmi mužmi a usadila sa na konečnej siedmej pozícii.V utorok je na Tour na programe rovinatá 4. etapa na trati z La Baule do Sarzeau, meria 195 km.