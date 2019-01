Impey na Tour Down Under historicky obhájil celkový triumf

Výsledky 6. etapy pretekov Santos Tour Down Under, McLaren Vale - Willunga Hill (151,5 km):



1. Richie Porte (Aust./Trek-Segafredo) 3:30:14, 2. Wouter Poels (Hol./Team Sky), 3. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-SCOTT) obaja čas ako víťaz, 4. Rohan Dennis (Aust./Bahrain Merida Pro Cycling Team) +3 s, 5. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana Pro Team) +6, 6. Christopher Hamilton (Aust./Team Sunweb) +10, ... 99. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +9:41 min.







Celkové poradie:



1. Impey 20:30:42, 2. Porte +13, 3. Poels +17, 4. Sanchez +19, 5. Dennis +26, 6. Hamilton +33, ... 55. P. SAGAN +10:16







Bodovacia súťaž:



1. Patrick Bevin (N.Zél./CCC Team) 56 bodov, 2. Danny Van Poppel (Hol./Team Jumbo Visma) 54, 3. P. SAGAN 50

Willunga Hill 20. januára (TASR) - Juhoafričan Daryl Impey z Mitchelton-Scott sa stal prvým cyklistom, ktorý na pretekoch Tour Down Under obhájil celkový triumf. Víťazom šiestej, kráľovskej a záverečnej etapy tohto ročníka sa stal domáci Austrálčan Richie Porte z Trek-Segafredo, ktorý na výstupe na najťažších kopec pretekov Willunga Hill vyhral už šiestykrát v sérii.Slovenský cyklista Peter Sagan sa vo výsledkovej listine záverečnej etapy pretekov objavil na 99. pozícii, celkovo skončil 55. V bodovacej súťaži trojnásobný majster sveta klesol na 3. miesto, keď ho predbehol Danny van Poppel, ktorý zbieral body na prémiách v hlavnom úniku. Víťazom bodovacej súťaže sa stal Novozélanďan Patrick Bevin z CCC Team, ktorý nastúpil do etapy ako líder, ale po ťažkom páde v predchádzajúcom priebehu nemal šancu bojovať o celkové prvenstvo. Slovenský jazdec Bora-hansgrohe ale splnil na podujatí svoj cieľ, keď sa mu podarilo vyhrať jednu etapu a na stupňoch víťazov sa objavil ešte dvakrát.Na druhom mieste v etape finišoval Holanďan Woutet Poels (Team Sky), ktorý s Impeyom takmer na cieľovej páske dostihli Porteho. V celkovom hodnotení vyhral Impey pred Portem o 13 sekúnd.citoval špecializovaný portál cycling-info.sk slová Porteho.uviedol Impey.