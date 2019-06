Thomas a Bernal povedú Ineos na Tour de France

Bernal je jeden z jazdcov, ktorí minulý rok pomohli Thomasovi k víťazstvu na Tour.

Londýn 28. júna (TASR) - Obhajca celkového prvenstva Geraint Thomas a Egon Bernal povedú tím Ineos pri jeho premiére na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že moja príprava bola ovplyvnená nehodou na pretekoch Okolo Švajčiarska, ale mal som potom dobrú sériu tréningov a cítim sa pripravený," citovala agentúra AFP slová Thomasa.



"Diskutujeme v tíme a veríme, že má zmysel ísť do pretekov s niekoľkými lídrami. Dáva nám to viac možností. Egan aj ja budeme tvrdo pracovať na seba aj pre tím počas celých troch týždňov," dodal Brit.



Bernal je jeden z jazdcov, ktorí minulý rok pomohli Thomasovi k víťazstvu na Tour. "Teraz už viem, čo môžem očakávať, môžem byť uvoľnenejší a lepšie sa sústrediť na preteky. Najdôležitejšie bude užívať si Tour, vydať zo seba to najlepšie a byť spokojný so svojim výkonom," prezradil kolumbijský jazdec.



Šéf Ineosu Dave Brailsford priznal, že nomináciu narušila ťažká nehoda štvornásobného šampióna prestížneho podujatia Chrisa Frooma na pretekoch Criterium du Dauphine: "Geraint a Egan sú vo skvelej forme a navzájom si dôverujú. Veríme, že nám tento prístup bude vyhovovať, poskytne nám flexibilitu a maximálnu možnú šancu na úspech."